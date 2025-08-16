तमिलनाडु में ED का एक्शन, मंत्री पेरियासामी के ठिकानों पर मारी रेड, जानें पूरा मामला
Advertisement
trendingNow12883413
Hindi Newsदेश

तमिलनाडु में ED का एक्शन, मंत्री पेरियासामी के ठिकानों पर मारी रेड, जानें पूरा मामला

Tamil Nadu News:  तमिलनाडु में ईडी ने मंत्री ई. वी. वेल्लम पेरियासामी के घर और ठिकानों पर छापेमारी की है. मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार से जुड़ी इस कार्रवाई ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है. जांच में नकदी और दस्तावेज मिलने की उम्मीद है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 16, 2025, 11:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तमिलनाडु में ED का एक्शन, मंत्री पेरियासामी के ठिकानों पर मारी रेड, जानें पूरा मामला

Tamil Nadu News: तमिलनाडु में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. राज्य के मंत्री ई. वी. वेल्लम पेरियासामी के ठिकानों पर छापेमारी की गई है. बताया जा रहा है कि यह रेड मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को लेकर की गई है. सुबह-सुबह अचानक हुई इस कार्रवाई से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मंत्री पेरियासामी पर क्या आरोप हैं और पूरा मामला क्या है.

ये भी पढे़ें: मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

ग्रीनवेज रोड से मदुरै तक ईडी की दबिश

छापेमारी के दौरान ग्रीनवेज रोड स्थित पेरियासामी के घर के पास तनाव की स्थिति बन गई, जब स्थानीय लोगों ने शुरुआत में ईडी अधिकारियों को भीतर जाने से रोकने की कोशिश की. हालांकि बाद में पुलिस हस्तक्षेप के बाद टीम घर में दाखिल हो पाई. फिलहाल इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और भारी पुलिस बल तैनात है. ईडी की टीमें मंत्री से जुड़ी संपत्तियों और वित्तीय रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कर रही हैं.

ये भी पढे़ें: किश्‍तवाड़ में बादल फटने से हुई मौतों की संख्‍या बढ़कर पहुंची 53

पहले भी हो चुकी बड़ी कार्रवाई

यह कोई पहला मामला नहीं है जब ईडी ने तमिलनाडु में दबिश दी हो. इस साल की शुरुआत में एजेंसी ने राज्य सरकार के शराब निगम टीएएसएमएसी में 1,000 करोड़ रुपये की कथित अनियमितताओं की जांच की थी. उस समय निविदा प्रक्रियाओं, शराब की बोतलों पर शुल्क बढ़ाने और लाइसेंसिंग में हेराफेरी जैसे मामलों को खंगाला गया था. टीएएसएमएसी के प्रबंध निदेशक समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों और डिस्टिलरी संचालकों के ठिकानों पर भी छापे मारे गए थे. हालांकि, यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अदालत ने ईडी की जांच पर रोक लगाते हुए एजेंसी को संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करने की नसीहत दी थी.

 

राजनीतिक गलियारों में गर्मी

ईडी की हालिया कार्रवाई ने एक बार फिर तमिलनाडु के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है. ruling द्रमुक (DMK) का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियां उनके नेताओं को राजनीतिक कारणों से निशाना बना रही हैं. वहीं, विपक्ष का कहना है कि भ्रष्टाचार को उजागर करने और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए ऐसी जांच बेहद जरूरी हैं. छापेमारी अभी जारी है और माना जा रहा है कि इस दौरान नकदी, सोना, चांदी और संपत्ति से जुड़े अहम दस्तावेज सामने आ सकते हैं. मंत्री पेरियासामी पर हुई इस रेड ने राज्य की राजनीति को नए सिरे से उबाल पर ला दिया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Enforcement DirectorateED RaidTamil Nadu news

Trending news

VP पद के लिए आखिरी मौके पर रेस में ये नाम आगे... BJP संसदीय बोर्ड में लगेगी मुहर
vice president election
VP पद के लिए आखिरी मौके पर रेस में ये नाम आगे... BJP संसदीय बोर्ड में लगेगी मुहर
किश्‍तवाड़ में बादल फटने से 53 बढ़ी मौत की संख्या, उमर अब्‍दुल्‍ला भी पहुंचे
Kishtwar cloudburst
किश्‍तवाड़ में बादल फटने से 53 बढ़ी मौत की संख्या, उमर अब्‍दुल्‍ला भी पहुंचे
मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Mumbai rains
मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Aaj Ki Taza Khabar Live: तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी के घर ED की छापेमारी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी के घर ED की छापेमारी
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
Weather
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
Ayodhya Ram mandir
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
Odisha news
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
India Independence Day 2025
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
Vice President Elections
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
DNA
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
;