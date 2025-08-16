तमिलनाडु में ED का एक्शन, मंत्री पेरियासामी के ठिकानों पर मारी रेड, जानें पूरा मामला

Tamil Nadu News: तमिलनाडु में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. राज्य के मंत्री ई. वी. वेल्लम पेरियासामी के ठिकानों पर छापेमारी की गई है. बताया जा रहा है कि यह रेड मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को लेकर की गई है. सुबह-सुबह अचानक हुई इस कार्रवाई से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मंत्री पेरियासामी पर क्या आरोप हैं और पूरा मामला क्या है.

ग्रीनवेज रोड से मदुरै तक ईडी की दबिश

छापेमारी के दौरान ग्रीनवेज रोड स्थित पेरियासामी के घर के पास तनाव की स्थिति बन गई, जब स्थानीय लोगों ने शुरुआत में ईडी अधिकारियों को भीतर जाने से रोकने की कोशिश की. हालांकि बाद में पुलिस हस्तक्षेप के बाद टीम घर में दाखिल हो पाई. फिलहाल इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और भारी पुलिस बल तैनात है. ईडी की टीमें मंत्री से जुड़ी संपत्तियों और वित्तीय रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कर रही हैं.

पहले भी हो चुकी बड़ी कार्रवाई

यह कोई पहला मामला नहीं है जब ईडी ने तमिलनाडु में दबिश दी हो. इस साल की शुरुआत में एजेंसी ने राज्य सरकार के शराब निगम टीएएसएमएसी में 1,000 करोड़ रुपये की कथित अनियमितताओं की जांच की थी. उस समय निविदा प्रक्रियाओं, शराब की बोतलों पर शुल्क बढ़ाने और लाइसेंसिंग में हेराफेरी जैसे मामलों को खंगाला गया था. टीएएसएमएसी के प्रबंध निदेशक समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों और डिस्टिलरी संचालकों के ठिकानों पर भी छापे मारे गए थे. हालांकि, यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अदालत ने ईडी की जांच पर रोक लगाते हुए एजेंसी को संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करने की नसीहत दी थी.

#WATCH | Enforcement Directorate officials conduct a raid at the residence of Tamil Nadu Rural Development Minister I Periyasamy on Greenways Road in Chennai. pic.twitter.com/1Mhacmfg2d — ANI (@ANI) August 16, 2025

राजनीतिक गलियारों में गर्मी

ईडी की हालिया कार्रवाई ने एक बार फिर तमिलनाडु के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है. ruling द्रमुक (DMK) का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियां उनके नेताओं को राजनीतिक कारणों से निशाना बना रही हैं. वहीं, विपक्ष का कहना है कि भ्रष्टाचार को उजागर करने और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए ऐसी जांच बेहद जरूरी हैं. छापेमारी अभी जारी है और माना जा रहा है कि इस दौरान नकदी, सोना, चांदी और संपत्ति से जुड़े अहम दस्तावेज सामने आ सकते हैं. मंत्री पेरियासामी पर हुई इस रेड ने राज्य की राजनीति को नए सिरे से उबाल पर ला दिया है.