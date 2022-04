मुंबई भूमि घोटाले में ED का बड़ा एक्शन, संजय राउत के परिवार की 11 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुंबई भूमि घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवसेना नेता संजय राउत (Sanjay Raut) के परिवार की करीब 11 करोड़ रुपये संपत्ति कुर्क कर ली. इसमें अलीबाग और दादर में बने संजय राउत की पत्नी के फ्लैट भी शामिल हैं.

ED ने यह कार्रवाई पात्रा चॉल भूमि घोटाले (Patra Chawl land scam case) से जुड़े मामले में की है. मुंबई में हुए इस भूमि घोटाले में करीब 1,034 करोड़ रुपये के घालमेल का आरोप है.

Enforcement Directorate attached Shiv Sena leader Sanjay Raut's property in connection with Rs 1,034 crore Patra Chawl land scam case, the agency said.

(File pic) pic.twitter.com/ocaQgh2Jnt

— ANI (@ANI) April 5, 2022