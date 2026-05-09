Advertisement
trendingNow13210992
Hindi NewsदेशED कार्रवाई के बीच संजीव अरोड़ा की कंपनी का पलटवार, हर फोन का IMEI वेरिफाई हुआ, एक्सपोर्ट पूरी तरह असली

ED कार्रवाई के बीच संजीव अरोड़ा की कंपनी का पलटवार, हर फोन का IMEI वेरिफाई हुआ, एक्सपोर्ट पूरी तरह असली

कंपनी ने ऑफिशल स्टेटमेंट में साफ कहा कि उसे देश की न्यायपालिका, संविधान और कानूनी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और वह हर जांच में पूरा सहयोग कर रही है. कंपनी के मुताबिक उसने मई 2023 में मोबाइल फोन निर्यात का कारोबार शुरू किया था, जो भारत सरकार की “मेक इन India” और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत तेजी से बढ़ रहे मोबाइल निर्यात सेक्टर का हिस्सा था.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: May 09, 2026, 09:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

sanjeev arora
sanjeev arora

पंजाब में कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़े परिसरों पर ED की कार्रवाई अब सिर्फ कानूनी जांच का मामला नहीं रह गई, बल्कि यह बड़ा राजनीतिक और जनभावना का मुद्दा बन चुकी है. अब संजीव अरोड़ा की कंपनी ने ऑफिशल स्टेटमेंट जारी कर ईडी के उन दावों की पोल खोल दी. कंपनी ने अपने ऑफिशल स्टेटमेंट में दावा है कि जितने भी फोन एक्सपोर्ट किए गए हैं. उन सबके IMEI नंबर पहले ही एक्टिव हैं, जिससे ईडी के दावों पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. हालांकि अब मीडिया और सोशल मीडिया में एक सवाल जरूर उठ रहा है कि चुनाव नजदीक आते ही विपक्षी नेताओं और आम आदमी पार्टी से जुड़े चेहरों पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई अचानक क्यों तेज हो जाती है.

पंजाब के लोगों में यह भावना लगातार मजबूत हो रही है कि केंद्र की भाजपा सरकार अब राजनीतिक लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से नहीं, बल्कि जांच एजेंसियों के सहारे लड़ना चाहती है. लोगों का कहना है कि जो नेता भाजपा के सामने झुकता नहीं, उसके पीछे ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग लगा दिए जाते हैं. पंजाब में इस कार्रवाई को केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि राजनीतिक दबाव और डराने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है.

ईडी ने अपने दस्तावेजों में हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड, कुछ बैंक खातों, कारोबारी लेनदेन और कथित फर्जी मोबाइल फोन निर्यात का जिक्र किया है. एजेंसी का दावा है कि लगभग 157 करोड़ रुपये के बोगस मोबाइल एक्सपोर्ट और विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून के उल्लंघन की जांच की जा रही है, लेकिन कार्रवाई के तुरंत बाद कंपनी ने 9 मई 2026 को आधिकारिक प्रेस बयान जारी कर ईडी के आरोपों पर विस्तार से जवाब दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

कंपनी ने ऑफिशल स्टेटमेंट में साफ कहा कि उसे देश की न्यायपालिका, संविधान और कानूनी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और वह हर जांच में पूरा सहयोग कर रही है. कंपनी के मुताबिक उसने मई 2023 में मोबाइल फोन निर्यात का कारोबार शुरू किया था, जो भारत सरकार की “मेक इन India” और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत तेजी से बढ़ रहे मोबाइल निर्यात सेक्टर का हिस्सा था.

कंपनी का दावा है कि उसने 44 हजार से ज्यादा असली मोबाइल फोन और मोबाइल उपकरण विदेश भेजे, जिनमें एप्पल आईफोन, एयरपॉड्स, सैमसंग और वनप्लस जैसे बड़े ब्रांड शामिल थे. कंपनी के अनुसार हर मोबाइल फोन का IMEI नंबर कस्टम विभाग द्वारा पोर्ट पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से स्कैन और सत्यापित किया गया था. कंपनी का कहना है कि IMEI स्कैनिंग एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफाइड प्रक्रिया है, जिसे फर्जी साबित करना आसान नहीं है.

हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड ने यह भी कहा कि विदेश भेजे गए ज्यादातर मोबाइल फोन दूसरे देशों में एक्टिव हुए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि पूरा निर्यात वास्तविक था. कंपनी के अनुसार एप्पल और दूसरी कंपनियों ने भी उपकरणों की प्रामाणिकता की पुष्टि की है.

कंपनी ने फर्जी निर्यात और पैसों की हेराफेरी के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि सप्लायर्स को सभी भुगतान जीएसटी समेत बैंकिंग चैनलों के जरिए किए गए. निर्यात से आने वाला पैसा भी पूरी तरह बैंकिंग माध्यमों से प्राप्त हुआ. कंपनी का कहना है कि हर लेनदेन का रिकॉर्ड मौजूद है और किसी भी स्तर पर कैश या अवैध ट्रांजैक्शन नहीं हुआ.

जीएसटी विवाद को लेकर भी कंपनी ने अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखा. कंपनी के मुताबिक कुछ सप्लायर कंपनियों पर आरोप लगे थे, लेकिन वह सप्लायर स्तर का मामला था. कंपनी ने खुद को पीड़ित बताते हुए कहा कि उसने इस मामले में लुधियाना के फोकल प्वाइंट थाने में FIR दर्ज करवाई थी. कंपनी का कहना है कि विवादित टैक्स राशि पहले ही जमा करवाई जा चुकी है और मामला अपीलीय प्राधिकरण में लंबित है.

इस पूरी कार्रवाई के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी और संजीव अरोड़ा के प्रति सहानुभूति का माहौल तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है. लोगों का कहना है कि पंजाब सम्मान और प्यार की राजनीति को स्वीकार करता है, लेकिन दबाव और डराने की राजनीति का जवाब भी मजबूती से देता है.

राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी तेज है कि अगर चुनावों से पहले इसी तरह विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों का दबाव बनाया जाता रहा, तो इसका राजनीतिक नुकसान भाजपा को उठाना पड़ सकता है. पंजाब में पहले ही भाजपा का जनाधार सीमित माना जाता है और ऐसी कार्रवाइयों को कई लोग “दिल्ली की राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग” कहकर देख रहे हैं.

अब पंजाब में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या जांच एजेंसियां पूरी तरह निष्पक्ष हैं या फिर उन्हें राजनीतिक हथियार बना दिया गया है. वहीं कंपनी का कहना है कि सच कानूनी मंचों पर सामने आएगा और उसे “सच्चाई की जीत” पर पूरा भरोसा है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

sanjeev arora

Trending news

ED कार्रवाई के बीच संजीव अरोड़ा की कंपनी का पलटवार, एक्सपोर्ट पूरी तरह असली
sanjeev arora
ED कार्रवाई के बीच संजीव अरोड़ा की कंपनी का पलटवार, एक्सपोर्ट पूरी तरह असली
करारी हार के बाद टीएमसी में मचा बवाल, मुखर प्रवक्ता को ममता ने पार्टी से निकाला
Mamata Banerjee
करारी हार के बाद टीएमसी में मचा बवाल, मुखर प्रवक्ता को ममता ने पार्टी से निकाला
पूरा जम्मू कश्मीर डिप्रेशन में? यूथ में नशे की बढ़ती लत को लेकर महबूबा ने जताई चिंता
Jammu Kashmir
पूरा जम्मू कश्मीर डिप्रेशन में? यूथ में नशे की बढ़ती लत को लेकर महबूबा ने जताई चिंता
24 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज,16 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी; IMD का अलर्ट
weather update
24 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज,16 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी; IMD का अलर्ट
जिसे मिली थी SIR की जिम्मेदारी, वही बने CM शुभेंदु के सलाहकार; कौन हैं सुब्रत गुप्ता
West Bengal Politics
जिसे मिली थी SIR की जिम्मेदारी, वही बने CM शुभेंदु के सलाहकार; कौन हैं सुब्रत गुप्ता
'न तख्त रहा ना ताज', अब ममता को चाहिए लेफ्ट का भी साथ; संयुक्त मंच पर क्यों बुलाया?
Mamata Banerjee
'न तख्त रहा ना ताज', अब ममता को चाहिए लेफ्ट का भी साथ; संयुक्त मंच पर क्यों बुलाया?
भारत की MIRV तकनीक वाली अग्नि मिसाइल का टेस्ट कामयाब, जिनपिंग-मुनीर की बढ़ेगी बेचैनी
DRDO
भारत की MIRV तकनीक वाली अग्नि मिसाइल का टेस्ट कामयाब, जिनपिंग-मुनीर की बढ़ेगी बेचैनी
महाभारत में 'द्रौपदी' बनीं रूपा गांगुली ने कितनी लंबी सिल्क की साड़ी पहनी थी?
Mahabharat
महाभारत में 'द्रौपदी' बनीं रूपा गांगुली ने कितनी लंबी सिल्क की साड़ी पहनी थी?
विजय ही 'थलापति', TVK चीफ ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, 10 मई को 10 बजे लेंगे शपथ
Tamil Nadu
विजय ही 'थलापति', TVK चीफ ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, 10 मई को 10 बजे लेंगे शपथ
पंजाब की मान सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार, ईडी की रेड के बाद हुआ एक्शन
Punjab
पंजाब की मान सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार, ईडी की रेड के बाद हुआ एक्शन