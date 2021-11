ED और CBI चीफ का कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल हुआ, केंद्र ने अध्यादेश के जरिए लिया फैसला

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशकों का कार्यकाल आगे के लिए बढ़ा दिया गया है. रविवार को भारत सरकार ने ED और CBI के चीफ के कार्यकाल को 5 साल तक आगे बढ़ाने का अध्यादेश जारी किया है. वर्तमान में ईडी और सीबीआइ के प्रमुखों को 2 साल तक की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था.

The Government of India brings Ordinance to extend the tenure of Enforcement Directorate (ED) and Central Bureau of Investigation (CBI) Directors up to 5 years. pic.twitter.com/r6NZ8cLyJS

