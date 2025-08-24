गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, विदेश में बैठे ड्रग माफियाओं के नाम आया सामने

ED ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, गोवा, हरियाणा, झारखंड और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की. इस ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ.
गोवा में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़ी कार्रवाई कर इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा किया गया. इस जांच में पता चला कि ड्रग्स की सप्लाई न केवल भारत में बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड और नाइजीरिया तक की जा रही थी. ड्रग्स की फाइनेंसिंग के लिए ऑनलाइन ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सहारा लिया जा रहा था और गोवा इस नेटवर्क का सबसे बड़ा हब बन चुका था.
ईडी ने जांच की शुरुआत गोवा पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज उस FIR से की थी, जिसमें 4.3 किलो कोकीन की डिलीवरी का मामला सामने आया था. जांच में पता चला कि कुछ खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी किया जा रहा है. डाकुमेंट में कुछ ऐसे सबुत मिले है कि ड्रग्स से कमाई गई रकम को छिपाने के लिए जटिल लेयरिंग तकनीक अपनाई गई. इसमें दूसरे स्तर के एजेंट और फेसीलिटेटर्स भी शामिल थे और इस नेटवर्क की अंतरराष्ट्रीय लिंक भी सामने आई है
नीबू विंसेंट की पूछताछ से बड़ा खुलासा
यह खुलासा ड्रग माफिया नीबू विंसेंट की पूछताछ के बाद हुआ. ED ने गोवा समेत आठ राज्यों में छापेमारी कर कई डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज और बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया. ये अकाउंट्स ड्रग्स से कमाए गए काले धन को घुमाने और छुपाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे. जांच में यह भी सामने आया कि भारतीय युवाओं को विदेश भेजकर ऊंची कमाई का लालच देकर ड्रग्स कैरी करने के लिए मजबूर किया जाता था.
विदेशी नागरिक भी शामिल
ED की जांच में पता चला कि गुजरात के वडोदरा का चिराग दूधत इस गैंग का अहम हिस्सा था. वह ऑनलाइन ह्यूमन ट्रैफिकिंग और अन्य अवैध धंधों में भी शामिल था. इसके अलावा जिम्बाब्वे का नागरिक तारिरो मंगवाना इस नेटवर्क के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रैवल-लॉजिस्टिक्स का इंतजाम करता था. ED ने उसे गिरफ्तार कर तीन दिन की कस्टडी में लिया है.
भारतीय और विदेशी नागरिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी
एजेंसी ने पांच और भारतीय और विदेशी नागरिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है. जांच जारी है और ED को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होंगे. यह मामला साफ करता है कि ड्रग्स का यह नेटवर्क बेहद गहरा और इंटरनेशनल स्तर पर फैला हुआ है.
