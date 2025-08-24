गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, विदेश में बैठे ड्रग माफियाओं के नाम आया सामने
Advertisement
trendingNow12894491
Hindi Newsदेश

गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, विदेश में बैठे ड्रग माफियाओं के नाम आया सामने

ED ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, गोवा, हरियाणा, झारखंड और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की. इस ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 24, 2025, 11:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, विदेश में बैठे ड्रग माफियाओं के नाम आया सामने

गोवा में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़ी कार्रवाई कर इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा किया गया. इस जांच में पता चला कि ड्रग्स की सप्लाई न केवल भारत में बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड और नाइजीरिया तक की जा रही थी. ड्रग्स की फाइनेंसिंग के लिए ऑनलाइन ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सहारा लिया जा रहा था और गोवा इस नेटवर्क का सबसे बड़ा हब बन चुका था.

ईडी ने जांच की शुरुआत गोवा पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज उस FIR से की थी, जिसमें 4.3 किलो कोकीन की डिलीवरी का मामला सामने आया था. जांच में पता चला कि कुछ खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी किया जा रहा है. डाकुमेंट में कुछ ऐसे सबुत मिले है कि ड्रग्स से कमाई गई रकम को छिपाने के लिए जटिल लेयरिंग तकनीक अपनाई गई. इसमें दूसरे स्तर के एजेंट और फेसीलिटेटर्स भी शामिल थे और इस नेटवर्क की अंतरराष्ट्रीय लिंक भी सामने आई है

ये भी पढ़ें: NDA की टेंशन बढ़ाने वाले 'प्रयोग' का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान बिहार आने वाले हैं!

Add Zee News as a Preferred Source

नीबू विंसेंट की पूछताछ से बड़ा खुलासा

यह खुलासा ड्रग माफिया नीबू विंसेंट की पूछताछ के बाद हुआ. ED ने गोवा समेत आठ राज्यों में छापेमारी कर कई डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज और बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया. ये अकाउंट्स ड्रग्स से कमाए गए काले धन को घुमाने और छुपाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे. जांच में यह भी सामने आया कि भारतीय युवाओं को विदेश भेजकर ऊंची कमाई का लालच देकर ड्रग्स कैरी करने के लिए मजबूर किया जाता था.

विदेशी नागरिक भी शामिल

ED की जांच में पता चला कि गुजरात के वडोदरा का चिराग दूधत इस गैंग का अहम हिस्सा था. वह ऑनलाइन ह्यूमन ट्रैफिकिंग और अन्य अवैध धंधों में भी शामिल था. इसके अलावा जिम्बाब्वे का नागरिक तारिरो मंगवाना इस नेटवर्क के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रैवल-लॉजिस्टिक्स का इंतजाम करता था. ED ने उसे गिरफ्तार कर तीन दिन की कस्टडी में लिया है.

ये भी पढ़ें:  कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले, लिस्ट में हैं कई चौंकाने वाले नाम

भारतीय और विदेशी नागरिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी 

एजेंसी ने पांच और भारतीय और विदेशी नागरिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है. जांच जारी है और ED को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होंगे. यह मामला साफ करता है कि ड्रग्स का यह नेटवर्क बेहद गहरा और इंटरनेशनल स्तर पर फैला हुआ है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

EDDrug Network

Trending news

गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
ED
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
Dharmasthala Mass Burial Case
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
Aaj ka itihas
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
TMC
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
DNA
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
DNA Analysis
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
BSF
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
DNA
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
;