मर्सिडीज, पोर्श, मिनी कूपर, ऑडी.... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया लग्जरी गाड़ियों का शोरूम
मर्सिडीज, पोर्श, मिनी कूपर, ऑडी.... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया लग्जरी गाड़ियों का शोरूम

Money Laundering Case: ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रवर्तन निदेशालय ने 30 अगस्त 2025 को 2 जगहों पर छापेमारी की. इस दौरान ED ने कई लग्जरी गाड़ियां और गहने जब्त किए.         

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 31, 2025, 10:50 AM IST
मर्सिडीज, पोर्श, मिनी कूपर, ऑडी.... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया लग्जरी गाड़ियों का शोरूम

ED Raid In Bhubaneswar: ओडिशा के भुवनेश्वर में ED ने 30 अगस्त 2025 को 2 जगहों पर छापेमारी की. इस दौरान जांच में कुछ ऐसा पाया गया, जिसे देखकर खुद ED भी चौंक गई. दरअसल  भारतीय टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड ( ITCOL) के बैंक धोखाधड़ी मामले को लेकर की गई छापेमारी के दौरान ED ने अनमोल माइंस प्राइवेट लिमिटेड ( AMPL) और अनमोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड ( ARPL) के मैनेजेंग डायरेक्टर शक्ति रंजन दास के आवासीय परिसर और कंपनियों के बिजनेस परिसर में कई लग्जरी गाड़ियां और सुपरबाइक जब्त की. इसके साथ ही करोड़ों के कई गहने भी हिरासत में लिए गए. 

1396 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी 
ED ने CID और हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से दर्ज की गई FIR के आधार पर यह कार्रवाई की है, जिसमें आरोप है कि ITCOL के डायरेक्टर्स ने बैंकों से लिए गए लोन को फर्जी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और शेल कंपनियों के जरिए हड़प लिया. यह धोखाधड़ी लगभग 1396 करोड़ रुपये की बताई गई है. जांच में यह सामने आया कि 59.80 करोड़ रुपये की धनराशि AMPL के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी.  

ये भी पढ़ें- Monsoon Alert: टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! सितंबर में भी कहर ढाने वाला है मॉनसून

छापेमारी में मिली 10 लग्जरी गाड़ियां 
शक्ति रंजन दास ने जानबूझकर ITCOL के प्रमोटर राकेश कुमार शर्मा की मदद की और इस धनराशि को ओडिशा में खनन गतिविधियों में लगाया. यह राशि कंपनी की किताबों में वैध दिखाने की कोशिश की गई, जबकि यह अपराध की आय (Proceeds Of Crime)थी. छापेमारी के दौरान ED ने शक्ति रंजन दास और उनकी कंपनियों से जुड़ी 10 लग्जरी गाड़ियां और 3 सुपरबाइक्स जब्त कीं, जिनकी अनुमानित कीमत 7 करोड़ रुपये से अधिक है.   

ये भी पढ़ें- सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम, जानें खासियत

गाड़ियों के साथ बरामद किए कैश और गहने 
बता दें कि इन गाड़ियों में पोर्श केयेन, मर्सिडीज बेंज GLC, BMW-X7, ऑडी A3, मिनी कूपर और होंडा गोल्ड विंग जैसी गाड़ियां शामिल हैं. इसके अलावा ED ने 13 लाख रुपये के कैश, 1 करोड़ के गहने और कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए.  जांच के बाद शक्ति रंजन दास के 2 लॉकर भी फ्रीज कर दिए गए हैं. ED ने पहले ही 310 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की थी, जिसमें से 289 करोड़ रुपये की संपत्ति अप्रैल 2025 में बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंक समूह को वापस कर दी गई थी.  

FAQ

ED ने छापेमारी में क्या बरामद किया?   
ED ने छापेमारी में 10 लग्जरी गाड़ियां और 3 सुपरबाइक्स जब्त कीं, जिनकी अनुमानित कीमत 7 करोड़ रुपये से अधिक है. इसके अलावा 13 लाख रुपये के कैश, 1 करोड़ के गहने और कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए. 

कौन है शक्ति रंजन दास?
शक्ति रंजन दास अनमोल माइंस प्राइवेट लिमिटेड (AMPL) और अनमोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (ARPL) के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. उन पर आरोप है कि उन्होंने ITCOL के प्रमोटर राकेश कुमार शर्मा की मदद की और धनराशि को ओडिशा में खनन गतिविधियों में लगाया. 

Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
