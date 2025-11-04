नागालैंड में पहली बार ED ने प्रयोग किया FEMA, 7 ठिकानों पर मारा छापा तो पूरे पूर्वोत्तर में मचा हाहाकार, जानें क्या है इसके मायने?

What Is FEMA: ईडी ने नागालैंड में पहली विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत कार्रवाई की है. लिमा इमसॉन्ग की फर्म पर फर्जी ह्यूमन हेयर एक्सपोर्ट के नाम पर विदेशी पैसे हड़पने का इल्ज़ाम लगा है, जिसके बाद दिमापुर, गुवाहाटी, चेन्नई में 7 जगह छापा मारा गया है.. पैसे इमचेम इंडिया और परिवार के अकाउंट में ट्रांसफर करने का भी आरोप है. जिसके बाद पूर्वोत्तर में पैसों की धांधली करने वालों में हाहाकार मच गया है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि नागालैंड में अपनी पहली कार्रवाई में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को लीमा इमसोंग और अन्य से जुड़े एक मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत तलाशी और जब्ती अभियान शुरू किया. अब सबसे पहले जान लें क्या है फेमा.

FEMA क्या है?

FEMA का पूरा नाम है – Foreign Exchange Management Act. हिंदी में कहें तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम. ये 1999 में बना कानून है, जो FERA (1973 का पुराना सख्त कानून) की जगह आया. FERA अपराध की तरह था, FEMA सिर्फ नागरिक उल्लंघन (सिविल ऑफेंस) मानता है. मतलब जेल कम, जुर्माना ज्यादा. सरकार का मकसद? विदेशी मुद्रा को सुरक्षित और सही तरीके से इस्तेमाल करना. मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, फर्जी ट्रेड रोकना. अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना.

सात जगहों पर मारा छापा

अधिकारियों के अनुसार, एजेंसी के दीमापुर उप-क्षेत्र ने अपनी जांच के तहत कुल सात परिसरों दीमापुर में दो, गुवाहाटी में दो और चेन्नई में तीन - को कवर किया. ईडी का दावा है कि उसके शुरुआती निष्कर्षों से पता चलता है कि लीमा इमसोंग के स्वामित्व वाली एकमात्र स्वामित्व वाली फर्म, इमसोंग ग्लोबल सप्लायर्स कंपनी ने कथित तौर पर मानव बाल निर्यात करने के बहाने बड़ी मात्रा में विदेशी आवक धन प्राप्त किया था. जांचकर्ताओं ने इस गतिविधि को दीमापुर में "असामान्य और व्यावसायिक रूप से अव्यावहारिक" बताया है.

ईडी को क्या मिला?

ईडी ने पाया कि काफी समय बीत जाने के बावजूद, कंपनी निर्धारित समय-सीमा के भीतर अधिकृत डीलर बैंक को आवश्यक निर्यात दस्तावेज़ - जैसे शिपिंग बिल और निर्यात चालान - प्रस्तुत करने में विफल रही.

अधिकारियों ने कहा कि यह गैर-अनुपालन फेमा और संबंधित आरबीआई दिशानिर्देशों का उल्लंघन है. एजेंसी ने कहा, "इस बैंक खाते में प्राप्त विदेशी धन को आगे इंकेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक एक संस्था और इसके मालिक श्री लीमा इमसोंग और उनके परिवार के सदस्यों के निजी खातों में स्थानांतरित कर दिया गया."

कैसे हुआ घोटाला?

जांचकर्ताओं ने आगे बताया कि इंकेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हालांकि एक अलग कंपनी के रूप में दिखाई गई थी, वास्तव में इमसोंग के स्वामित्व और नियंत्रण में थी. यह कंपनी वर्षों तक निष्क्रिय रही और इमसोंग द्वारा विदेशी धन प्राप्त करना शुरू करने के बाद ही सक्रिय हुई. ईडी के अधिकारियों ने कहा, "कंपनी ने विचाराधीन अवधि के दौरान घाटा घोषित किया है और यह एक कागजी संस्था प्रतीत होती है." इनकेम इंडिया को प्राप्त धनराशि कथित तौर पर चेन्नई स्थित कई संदिग्ध संस्थाओं को हस्तांतरित की गई, जो कथित तौर पर मानव बालों के व्यापार में संलिप्त हैं और जिनकी भी जांच चल रही है. यह छापेमारी नागालैंड में ईडी द्वारा की गई पहली फेमा प्रवर्तन कार्रवाई है, जो पूर्वोत्तर में वित्तीय जांच को कड़ा करने की दिशा में एक बड़े कदम का संकेत है.

पूर्वोत्तर में सख्ती के क्या है मायने?

ये छापेमारी नागालैंड में ईडी की पहली FEMA एक्शन है, जो बताती है कि अब पूर्वोत्तर में फाइनेंशियल क्राइम पर नजर सख्त हो रही है. मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी एक्सपोर्ट जैसे मामलों पर लगाम लगेगी. ईडी जल्द ही और डिटेल्स शेयर करेगी. लोकल बिजनेसमैन अब सतर्क हो जाएंगे.