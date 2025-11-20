Advertisement
trendingNow13011541
Hindi Newsदेश

रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, लैंड डील नहीं; ये है मामला

Robert Vadra ED Chargsheet: ED ने गुरुवार (20 नवंबर) को रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक और चार्जशीट डिफेंस डील को लेकर दायर की है. इस बार ED ने  UK के डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 20, 2025, 05:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, लैंड डील नहीं; ये है मामला

ED Files Chargesheet Against Robert Vadra कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. अभी तक वो हरियाणा की लैंड डील को लेकर लगातार विवादों में घिरे थे अब  एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने एक और मामले में वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. ED ने गुरुवार (20 नवंबर) को रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक और चार्जशीट डिफेंस डील को लेकर दायर की है. इस बार ED ने  UK के डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है.  इस साल जुलाई में  PMLA के तहत वाड्रा का बयान इस मामले में रिकॉर्ड किया गया था.

जुलाई से पहले ED ने राबर्ट वाड्रा से अप्रैल में साल 2008 में हरियाणा की एक लैंड डील को लेकर लगातार तीन दिन तक पूछताछ की थी. इसके अलावा एक अन्य लैंड डील के मामले में भी ये पूछताछ ED ने की थी. डिफेंस डील को लेकर अब रॉबर्ट वाड्रा कुल तीन मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ED की जांच का सामना कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?
डिफेंस डील मामले में ED ने रॉबर्ट वाड्रा पर 2023 में इस मामले में जांच शुरू की थी. इस केस में वाड्रा पर आरोप हैं कि संजय भंडारी नाम के एक ऑर्म्स डीलर ने जो दिल्ली में आईटी रेड के बाद लंदन भाग गया था. ईडी ने आरोप लगाया है कि संजय भंडारी ने साल 2009 में लंदन में एक मकान खरीदा और उसे रॉबर्ट वाड्रा के कहने के मुताबिक उनके हिसाब से रेनोवेट करवाया. जांच एजेंसी का दावा है कि इस रेनोवेशन के लिए संजय भंडारी को वाड्रा ने पैसे दिए थे. वहीं वाड्रा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि लंदन में उनकी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है.  निर्देशानुसार रिनोवेट कराया. एजेंसी का दावा है कि इस 

Add Zee News as a Preferred Source

कौन है संजय भंडारी?
रॉबर्ट वाड्रा ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है.हाल में ही एक ब्रिटिश कोर्ट ने भारत सरकार की उस खारिज कर दिया था जिसमें भंडारी से जुड़े प्रत्यर्पण मामले को लेकर ब्रिटेन ने की सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की इजाजत मांगी गई थी. इसके बाद से संजय भंडारी को भारत लाने की सारी संभावनाएं खत्म सी हो गई हैं. 

यह भी पढ़ेंः 'मैं आपको लिखने पर मजबूर...', SIR को लेकर ममता ने लिखी CEC ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Robert VadracongressED

Trending news

महिलाओं को लेकर सजग पंजाब सरकार; हर महीने फ्री देगी इतने लाख सेनेटरी नैपकिन
Punjab news
महिलाओं को लेकर सजग पंजाब सरकार; हर महीने फ्री देगी इतने लाख सेनेटरी नैपकिन
दादागिरी दिखाने उतरा चीन तो भारत ने की गर्जना- हिंद महासागर हमारा था, है और रहेगा
india china news in hindi
दादागिरी दिखाने उतरा चीन तो भारत ने की गर्जना- हिंद महासागर हमारा था, है और रहेगा
'मैं आपको लिखने पर मजबूर...', SIR को लेकर ममता ने लिखी CEC ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी
Sir
'मैं आपको लिखने पर मजबूर...', SIR को लेकर ममता ने लिखी CEC ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी
मोदी के भाषण की तारीफ के बाद चौतरफा घिरे थरूर, कांग्रेस नेताओं ने जमकर लगाई क्लास
Shashi Tharoor
मोदी के भाषण की तारीफ के बाद चौतरफा घिरे थरूर, कांग्रेस नेताओं ने जमकर लगाई क्लास
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, अखनूर में मिला दुश्मन का गुब्बारा, श्रीनगर से 4 गिरफ्तार
jammu kashmir news
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, अखनूर में मिला दुश्मन का गुब्बारा, श्रीनगर से 4 गिरफ्तार
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, ये है मामला
Robert Vadra
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, ये है मामला
नेपाल में फिर भड़का Gen Z का विरोध, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, कई घायल
Gen Z Protests
नेपाल में फिर भड़का Gen Z का विरोध, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, कई घायल
SC में दिखाया गया शरजील इमाम का विवादित वीडियो, जमानत याचिका पर पुलिस सख्त
Supreme Court
SC में दिखाया गया शरजील इमाम का विवादित वीडियो, जमानत याचिका पर पुलिस सख्त
'महायुति में गैंग वॉर चल रहा है', महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल का दावा
Mahayuti alliance
'महायुति में गैंग वॉर चल रहा है', महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल का दावा
सब्जियों के स्टॉल पर PM मोदी को ऐसा क्या दिखा, चौंक कर बोले- इस सीजन में भी...
PM Modi
सब्जियों के स्टॉल पर PM मोदी को ऐसा क्या दिखा, चौंक कर बोले- इस सीजन में भी...