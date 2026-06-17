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एक नाम से 23 डेबिट कार्ड, 95 करोड़ रुपये और... ED ने किया विदेशी नेटवर्किंग का भंडाफोड़; कैसे खुला राज?

Money Laundering Network: ED ने एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा किया है, जिसके जरिए विदेशों से पैसा भारत आता था. विदेशों से पैसा लाने के लिए नियमों को दरकिनार किया जा रहा था. एक व्यक्ति के नाम से 23 डेबिट कार्ड जारी किए गए थे.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 17, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:48 PM IST
एक नाम से 23 डेबिट कार्ड, 95 करोड़ रुपये और... ED ने किया विदेशी नेटवर्किंग का भंडाफोड़; कैसे खुला राज?

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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