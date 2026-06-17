जांच में तेजी तब आई जब अधिकारियों ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मुख्य फाइनेंशियल ऑपरेटिव के तौर पर पहचाने गए मीका मार्क को पकड़ा था. कथित तौर पर उसके पास 24 ट्रूइस्ट बैंक डेबिट कार्ड मिले. मथाई के ठिकानों पर बाद में हुई तलाशी में कथित तौर पर 37 लाख रुपये कैश मिले, जिनमें से ज्यादातर 500 रुपये के नोट थे, साथ ही “अजीत मथाई द टिमोथी इनिशिएटिव” नाम का एक कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड भी मिला.