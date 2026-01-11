‘भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रही ED...’ I-PAC पर हुई छापेमारी को लेकर कांग्रेस नेता ने BJP को घेरा

ED Raids: कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कोलकाता स्थित इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पीएसी) के कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसी भाजपा के एजेंट के रूप में काम करती है. दीक्षित ने सवाल उठाया कि भाजपा ईडी की कार्रवाई का बचाव करने में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है, जबकि यह ईडी का काम है. ईडी का बचाव करने या न करने का उन्हें क्या अधिकार है?

कांग्रेस नेता ने भाजपा पर साधा निशाना

दीक्षित ने आरोप लगाया कि ईडी चुनाव रणनीति से संबंधित राजनीतिक फाइलें जब्त करने गई थी. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दावों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये फाइलें आई-पीएसी की थीं, जिसे तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के लिए नियुक्त किया था. दीक्षित ने आरोप लगाया कि ईडी भाजपा के एजेंट की तरह काम करती है क्योंकि वे यह जानना चाहते हैं कि अन्य राजनीतिक दल बढ़त हासिल करने के लिए क्या कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

दीक्षित ने आगे दावा किया कि एजेंसी की कार्रवाई केवल चुनाव अवधि के दौरान ही तेज होती है. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) चुनाव नजदीक आने पर ही सारे राज उजागर करता है. देखिए कितने राज्यों में चुनाव से ठीक पहले 2-3 नेताओं के घरों पर छापे मारे गए और फिर चुनाव के बाद छापे गायब हो गए और कोई मामला नहीं बना कुछ भी नहीं हुआ. दीक्षित ने कहा कि भाजपा को इन आरोपों का जवाब देना चाहिए.

ये भी पढ़ें: I-PAC केस में कानूनी लड़ाई तेज, ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट, सरकार का पक्ष सुनना होगा जरूरी

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि भाजपा सत्ता में है; उन्हें ईडी से पूछना चाहिए कि यह सारी गतिविधियां केवल चुनाव के दौरान ही क्यों होती हैं और वे बाकी पांच साल क्या करते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि आई-पीएसी ने पहले भाजपा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम किया था और दावा किया कि कंपनी के काम करने के तरीके वही रहने के बावजूद तब कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी. ये टिप्पणियां भारतीय राजनीतिक कार्रवाई समिति के कोलकाता स्थित मुख्यालय और इसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर गुरुवार को ईडी द्वारा की गई छापेमारी के बाद उत्पन्न कानूनी और राजनीतिक टकराव के बीच आई हैं.