INX मीडिया केस में पी. चिदंबरम की बढ़ीं मुश्किलें, ED ने कोर्ट में पेश किया सैंक्शन ऑर्डर; चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस

Trending Photos
ED ने INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की आधिकारिक मंजूरी (प्रॉसिक्यूशन सैंक्शन) मिलने के बाद उसे दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत में पेश कर दिया है. ED ने यह जांच PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग कानून) 2002 के तहत साल 2017 में शुरू की थी. यह कार्रवाई CBI द्वारा दर्ज उस एफआईआर के आधार पर की गई थी, जिसमें INX मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, INX न्यूज, कार्ति चिदंबरम और अन्य लोगों पर साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे.
जांच एजेंसी के मुताबिक, जब पी. चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे, उस दौरान INX मीडिया कंपनी को विदेशी निवेश (FIPB) की मंजूरी दी गई थी. आरोप है कि इस मंजूरी और बाद में उसे नियमित करने के बदले अवैध रकम मांगी और ली गई. ED का दावा है कि यह पैसा कथित तौर पर कार्ति चिदंबरम से जुड़ी कंपनियों के जरिए लिया गया. जांच में सामने आया कि रकम शेल कंपनियों जैसे एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और अन्य संस्थाओं के माध्यम से घुमाई गई और बाद में अलग-अलग निवेशों के जरिए उसे वैध दिखाने की कोशिश की गई.
INX मीडिया केस की जांच में पाया गया कि कथित तौर पर मिली रकम को कई देशों और कंपनियों के जरिए ट्रांजैक्शन कर छिपाया गया. बाद में इस पैसे से भारत और विदेश में बैंक खातों, शेयर निवेश और चल-अचल संपत्तियां खरीदी गईं. ED के अनुसार, इस मामले में कुल करीब 65.88 करोड़ रुपये की अवैध कमाई (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) सामने आई है. इसमें से लगभग 53.93 करोड़ रुपये और 11.04 करोड़ रुपये की संपत्तियां पहले ही अटैच की जा चुकी हैं, जिसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने भी मंजूरी दे दी है.
ED ने इस केस में 1 जून 2020 को विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दाखिल की थी, जिस पर मार्च 2021 में अदालत ने संज्ञान लिया था. इसमें पी. चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम समेत कुल 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है. बाद में दिसंबर 2024 में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की गई. इसके पहले जब चिदंबरम देश के केंद्रीय वित्त मंत्री थे, उसी दौरान INX मीडिया को विदेश से निवेश लाने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) की मंजूरी दी गई थी. बाद में जांच एजेंसियों ने दावा किया कि यह मंजूरी तय नियमों से परे जाकर दी गई थी.
6 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सार्वजनिक पद पर रहे लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले सरकारी मंजूरी जरूरी है. इसी फैसले के अनुपालन में ED ने पी. चिदंबरम के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मांगी थी, जो 10 फरवरी 2026 को सक्षम प्राधिकरण से मिल गई. अब ED ने यह सैंक्शन ऑर्डर विशेष अदालत में दाखिल कर दिया है, ताकि INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई तेजी से आगे बढ़ाई जा सके.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.