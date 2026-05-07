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कैश ही कैश! मोहाली में फिल्मी अंदाज में फेंके 21 लाख; ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, फिर हुआ ये...

ED raid in mohali: मोहाली के खरड़ में ईडी की छापेमारी के दौरान नौवीं मंजिल से 21 लाख रुपये नकद से भरा बैग फेंका गया, जिसे भागने की कोशिश कर रहे एक ड्राइवर के पास से बरामद किया गया. ये कार्रवाई पंजाब के कई बड़े बिल्डरों और राजनीतिक गलियारों से जुड़े लोगों के बीच मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन घोटाले की जांच के तहत की जा रही है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 07, 2026, 11:53 AM IST
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कैश ही कैश! मोहाली में फिल्मी अंदाज में फेंके 21 लाख; ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, फिर हुआ ये...

ED raid in mohali: पंजाब के मोहाली जिले के खरड़ इलाके में सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब ईडी की टीम ने वेस्टर्न टावर्स सोसाइटी में छापेमारी शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई एक आईटी कारोबारी के घर पर की गई थी. सुबह-सुबह बड़ी संख्या में अधिकारी वहां पहुंचे. जिसके बाद पूरे इलाके में हलचल बढ़ गई. सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन से जुड़े मामलों की जांच के तहत की जा रही है. बताया गया कि दिल्ली से भी ईडी के अधिकारी इस कार्रवाई में शामिल हुए हैं. फिलहाल जांच लगातार जारी है.

छापेमारी के दौरान एक चौंकाने वाली घटना भी सामने आई है. बताया जा रहा है कि जैसे ही अधिकारियों की टीम बिल्डिंग में पहुंची. तभी किसी ने नौवीं मंजिल से एक बैग नीचे फेंक दिया है. जानकारी के मुताबिक उस बैग में बड़ी मात्रा में नकदी भरी हुई थी. नीचे पहले से एक ड्राइवर कार लेकर मौजूद था. उसने तुरंत बैग उठाया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा. लेकिन ई़डी अधिकारियों की नजर उस पर पड़ गई. इसके बाद टीम ने तुरंत पीछा किया और ड्राइवर को पकड़ लिया. जांच में बैग से करीब 21 लाख रुपये नकद मिलने की बात सामने आई है.

 बिल्डरों और उनसे जुड़े लोगों की होगी जांच 

सूत्रों के मुताबिक ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है. ईडी पंजाब में बिल्डरों और उनसे जुड़े लोगों के नेटवर्क की जांच कर रही है. मोहाली और चंडीगढ़ में करीब 12 जगहों पर छापेमारी की गई है. जांच के दायरे में कई बड़े नाम बताए जा रहे हैं. इनमें सनटेक सिटी प्रोजेक्ट, एबीएस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, अल्टस बिल्डर्स और धीर कंस्ट्रक्शंस जैसे नाम शामिल हैं. आरोप है कि कुछ बिल्डरों ने GMADA से CLU लाइसेंस लेने में गड़बड़ी की थी, साथ ही आम लोगों से सैकड़ों करोड़ रुपये जुटाने का मामला भी सामने आया है.

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मुख्यमंत्री कार्यालय के  प्रभावशाली लोगों से तगड़ा संबंध 

इस पूरे मामले में नितिन गोहल नाम के व्यक्ति का नाम भी चर्चा में है. सूत्रों के मुताबिक वह कुछ बिल्डरों की मदद कर रहा था. आरोप है कि जिन बिल्डरों ने GMADA की फीस जमा नहीं की है. उन्हें राजनीतिक संरक्षण दिलाने में भी मदद की गई थी. बताया जा रहा है कि नितिन गोहल का संबंध पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों से भी रहा है. उसका नाम मुख्यमंत्री के OSD राजबीर घुम्मण के करीबी सहयोगी के रूप में भी सामने आया है. हालांकि अभी तक इन आरोपों पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

राजनीतिक संबंधों की भी होगी जांच 

ED अब पूरे पैसों के लेन-देन और राजनीतिक संबंधों की जांच कर रही है. अधिकारियों का फोकस ये जानने पर है कि आखिर यह पैसा कहां से आया और किस तरह इस्तेमाल किया गया. जांच एजेंसी बिल्डर लॉबी और उससे जुड़े नेटवर्क को भी खंगाल रही है. बताया जा रहा है कि खरड़ स्थित वेस्टर्न टावर्स में छापेमारी अभी भी जारी है. अधिकारी दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की भी जांच कर रहे हैं. आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

 

ये भी पढ़ें: विजय क्‍या हाथ ही मलते रह जाएंगे? तमिलनाडु का सियासी थ्रिलर अभी बाकी है

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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