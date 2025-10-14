पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ 70 करोड़ की धोखाधड़ी, ईडी की रडार पर यशदीप शर्मा और परिवार

ED Raid: इस मामले में सीबीआई ने भी पहले जांच की थी. सीबीआई की कार्रवाई के दौरान शर्मा परिवार की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी. जिसके बाद ईडी की तरफ से जांच शुरू करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है.
Trending Photos
Yash deep Sharma Bank Fraud: ईडी की तरफ से 70 करोड़ के बैंक धोखधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. जहां, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से 14 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली समेत चार प्रमुख शहरों में रेड मारी गई है. मंगलवार सुबह चली इस रेड में यशदीप शर्मा से जुड़े सभी ठिकानों पर ईडी की रेड में बड़े खुलासे हो सकते हैं. ईडी के DLZO-I की तरफ से मंगलवार तड़के दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर के साथ-साथ मुंबई की एक प्रोपर्टी पर तलाशी शुरू की गई है.
70 करोड़ का बैंक लोन
दरअसल ईडी पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से सीबीआई में दर्ज एफआईआर के आधार पर ईसीआईआर दर्ज की थी. जिसके बाद ईडी जांच में यशदीप शर्मा और उनके परिवार के लोगों की तरफ से चलाई जा रही कंपनियों की तरफ से बैंक द्वारा जारी किए 70 करोड़ के लोन की हेराफेरी का मामला सामने आया था. जिसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले के मनी लॉंड्रिंग के तौर पर देखना शुरू कर दिया है.
पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ फ्रॉड
देश के चार प्रमुख शहरों में चल ईडी की कार्रवाई यशदीप शर्मा से जुड़े लोगों और कंपनी पर जारी है.इस पूरे बैंक धोखधड़ी मामले में 70 करोड़ का लोन उन सभी जानकारों की कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया गया, जो किसी भी बिजनेस गतिविधि में शामिल नहीं थी. जिसके कारण पंजाब एंड सिंध बैंक को भारी नुकसान हुआ है. पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ते हुए ईडी ने यशदीप शर्मा द्वारा की गई धोखाधड़ी को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज कर लिया है.
व्यक्तिगत फायदे के लिए लोन का इस्तेमाल
ईडी अपनी कार्रवाई के दौरान यशदीप शर्मा और उसके परिवार से जुड़ी कंपनी के दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड को तलाशने में जुटी है ताकि, गैर कानूनी तौर पर किए गए रुपयों के लेन देने का पता लगाया जा सके. बताया जा रहा है कि यशदीप शर्मा की सभी संस्थाएं सबसे ज्यादा रियल एस्टेट और दूसरे बड़े सेक्टर्स में चल रही हैं. बावजूद इसके जांच में सामने आया कि लोन की रकम का इस्तेमाल जगदीप शर्मा की तरफ से व्यक्तिगत फायदे के लिए किया गया है.
यह भी पढ़ें : कांग्रेस सरकार के राज में 3 महीने से नहीं मिली सैलरी तो महिला ने किया सुसाइड, बीजेपी बोली बहुत शर्मनाक, वेतन नहीं दे पा रहे
सीबीआई भी कर चुकी जांच
ईडी का कहना है कि ये कार्रवाई भ्रष्टाचार और बैंक फ्रॉड पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण है. हालांकि, इस मामले में सीबीआई ने भी पहले जांच की थी. सीबीआई की कार्रवाई के दौरान शर्मा परिवार की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी. जिसके बाद ईडी की तरफ से जांच शुरू करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है. गौरतलब है, बैंकिंग सेक्टर्स में लगातार बढ़ रही धोखेधड़ी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ईडी की तरफ से ईस तरह की कार्रवाई जरूरी है. जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.