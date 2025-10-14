Advertisement
trendingNow12961233
Hindi Newsदेश

पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ 70 करोड़ की धोखाधड़ी, ईडी की रडार पर यशदीप शर्मा और परिवार

ED Raid: इस मामले में सीबीआई ने भी पहले जांच की थी. सीबीआई की कार्रवाई के दौरान शर्मा परिवार की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी. जिसके बाद ईडी की तरफ से जांच शुरू करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 14, 2025, 02:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ 70 करोड़ की धोखाधड़ी, ईडी की रडार पर यशदीप शर्मा और परिवार

Yash deep Sharma Bank Fraud: ईडी की तरफ से 70 करोड़ के बैंक धोखधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. जहां, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से 14 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली समेत चार प्रमुख शहरों में रेड मारी गई है. मंगलवार सुबह चली इस रेड में यशदीप शर्मा से जुड़े सभी ठिकानों पर ईडी की रेड में बड़े खुलासे हो सकते हैं. ईडी के DLZO-I की तरफ से मंगलवार तड़के दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर के साथ-साथ मुंबई की एक प्रोपर्टी पर तलाशी शुरू की गई है.

70 करोड़ का बैंक लोन 
दरअसल ईडी पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से सीबीआई में दर्ज एफआईआर के आधार पर ईसीआईआर दर्ज की थी. जिसके बाद ईडी जांच में यशदीप शर्मा और उनके परिवार के लोगों की तरफ से चलाई जा रही कंपनियों की तरफ से बैंक द्वारा जारी किए 70 करोड़ के लोन की हेराफेरी का मामला सामने आया था. जिसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले के मनी लॉंड्रिंग के तौर पर देखना शुरू कर दिया है.

पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ फ्रॉड 
देश के चार प्रमुख शहरों में चल ईडी की कार्रवाई यशदीप शर्मा से जुड़े लोगों और कंपनी पर जारी है.इस पूरे बैंक धोखधड़ी मामले में 70 करोड़ का लोन उन सभी जानकारों की कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया गया, जो किसी भी बिजनेस गतिविधि में शामिल नहीं थी. जिसके कारण पंजाब एंड सिंध बैंक को भारी नुकसान हुआ है. पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ते हुए ईडी ने यशदीप शर्मा द्वारा की गई धोखाधड़ी को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज कर लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

व्यक्तिगत फायदे के लिए लोन का इस्तेमाल 
ईडी अपनी कार्रवाई के दौरान यशदीप शर्मा और उसके परिवार से जुड़ी कंपनी के दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड को तलाशने में जुटी है ताकि, गैर कानूनी तौर पर किए गए रुपयों के लेन देने का पता लगाया जा सके. बताया जा रहा है कि यशदीप शर्मा की सभी संस्थाएं सबसे ज्यादा रियल एस्टेट और दूसरे बड़े सेक्टर्स में चल रही हैं. बावजूद इसके जांच में सामने आया कि लोन की रकम का इस्तेमाल जगदीप शर्मा की तरफ से व्यक्तिगत फायदे  के लिए किया गया है.

यह भी पढ़ें : कांग्रेस सरकार के राज में 3 महीने से नहीं मिली सैलरी तो महिला ने किया सुसाइड, बीजेपी बोली बहुत शर्मनाक, वेतन नहीं दे पा रहे

सीबीआई भी कर चुकी जांच 

ईडी का कहना है कि ये कार्रवाई भ्रष्टाचार और बैंक फ्रॉड पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण है. हालांकि, इस मामले में सीबीआई ने भी पहले जांच की थी. सीबीआई की कार्रवाई के दौरान शर्मा परिवार की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी. जिसके बाद ईडी की तरफ से जांच शुरू करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है. गौरतलब है,  बैंकिंग सेक्टर्स में लगातार बढ़ रही धोखेधड़ी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ईडी की तरफ से ईस तरह की कार्रवाई जरूरी है. जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

ED Raid

Trending news

पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ 70 करोड़ की धोखाधड़ी, ईडी की रडार पर यशदीप शर्मा
ED Raid
पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ 70 करोड़ की धोखाधड़ी, ईडी की रडार पर यशदीप शर्मा
'टीपू' का दांव लालू ने बिहार में खेला, कांग्रेस के पैंतरे से तेजस्‍वी को आया पसीना
bihar vidhan sabha chunav
'टीपू' का दांव लालू ने बिहार में खेला, कांग्रेस के पैंतरे से तेजस्‍वी को आया पसीना
'UN के शांति मिशन में भारत सबसे ज्यादा एक्टिव...,' UNTCC में बोले थलसेना प्रमुख
World News
'UN के शांति मिशन में भारत सबसे ज्यादा एक्टिव...,' UNTCC में बोले थलसेना प्रमुख
कांग्रेस के राज में 3 महीने से नहीं मिली सैलरी तो महिला ने किया सुसाइड, BJP ने घेरा
karnataka
कांग्रेस के राज में 3 महीने से नहीं मिली सैलरी तो महिला ने किया सुसाइड, BJP ने घेरा
उग्रवाद को बड़ा झटका, महाराष्ट्र में टॉप माओवादी लीडर सोनू 'दादा' समेत 60 का सरेंडर
Maharashtra
उग्रवाद को बड़ा झटका, महाराष्ट्र में टॉप माओवादी लीडर सोनू 'दादा' समेत 60 का सरेंडर
बिना लाइसेंस पटाखा बेचा तो होगी सीधे जेल! जान लीजिए आवेदन का पूरा प्रोसेस
temporary firecracker shops
बिना लाइसेंस पटाखा बेचा तो होगी सीधे जेल! जान लीजिए आवेदन का पूरा प्रोसेस
मुंबई में डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ आसान, सरकार ने दिवाली पर दे दिया ऐसा गिफ्ट
mumbai
मुंबई में डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ आसान, सरकार ने दिवाली पर दे दिया ऐसा गिफ्ट
बिहार में BJP ने कैसे परखी 'हनुमान' की ताकत? 2005 की कहानी से जुड़े 29 सीटों के तार
bihar vidhan sabha chunav
बिहार में BJP ने कैसे परखी 'हनुमान' की ताकत? 2005 की कहानी से जुड़े 29 सीटों के तार
मेट्रो स्टेशन से हटाया 'नेहरू' नाम, कांग्रेस भड़की तो BJP ने ऐसे कर दी बोलती बंद
mumbai
मेट्रो स्टेशन से हटाया 'नेहरू' नाम, कांग्रेस भड़की तो BJP ने ऐसे कर दी बोलती बंद
PM मोदी-अमित शाह से अचानक मिलने क्यों पहुंचे गुजरात के CM? लगाए जा रहे हैं ऐसे क्यास
Bhupendra Patel
PM मोदी-अमित शाह से अचानक मिलने क्यों पहुंचे गुजरात के CM? लगाए जा रहे हैं ऐसे क्यास