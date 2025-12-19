'डंकी रूट' से US भेजने वाले गैंग के ठिकानों पर ED की रेड, करोड़ों की नकदी और गहने बरामद

Advertisement
ED Raid: ईडी के अनुसार, दिल्ली स्थित एक ट्रैवल एजेंट के ठिकाने से 4.62 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए, जबकि उसके पास से 313 किलोग्राम चांदी और 6 किलोग्राम गोल्ड बुलियन भी मिला है. बरामद की गई इस कीमती धातु की कुल कीमत करीब 19.13 करोड़ रुपए बताई जा रही है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 19, 2025, 08:22 PM IST
जालंधर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 13 ठिकानों पर की गई छापेमारी के मामले में कई बड़े खुलासे किए हैं.
यह छापेमारी कुख्यात 'डंकी रूट' के जरिए मैक्सिको होकर लोगों को अमेरिका भेजने वाले गिरोह के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है. जांच एजेंसी ईडी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. ईडी की शुरुआती जांच में इस गैरकानूनी व्यापार से जुड़े कई ठोस सबूत और वित्तीय लेनदेन के प्रमाण सामने आए हैं.

ईडी के अनुसार, दिल्ली स्थित एक ट्रैवल एजेंट के ठिकाने से 4.62 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए, जबकि उसके पास से 313 किलोग्राम चांदी और 6 किलोग्राम गोल्ड बुलियन भी मिला है. बरामद की गई इस कीमती धातु की कुल कीमत करीब 19.13 करोड़ रुपए बताई जा रही है. ईडी के अधिकारियों के अनुसार, छापेमारी के दौरान अन्य सहयोगियों के साथ की गई चैट, लेनदेन और डंकी रूट में संलिप्तता से जुड़े कई अहम डिजिटल सबूत भी मिले हैं.

संपत्ति के दस्तावेजों को जमानत के रूप में रखता था
ईडी ने बताया कि जांच के दौरान हरियाणा में एक प्रमुख डंकी एजेंट के ठिकाने से मिले दस्तावेजों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि यह एजेंट उम्मीदवारों को मैक्सिको के रास्ते अमेरिका भेजने के लिए उनसे भारी रकम वसूलता था और भुगतान सुनिश्चित करने हेतु उनकी संपत्ति से जुड़े दस्तावेज अपने कब्जे में रखता था. संपत्ति के दस्तावेजों को वह एक तरह की जमानत के रूप में रखता था, ताकि भुगतान में कोई दिक्कत न हो.

अब फॉरेंसिक विश्लेषण कर रही एजेंसी 
ईडी की ओर से जारी प्रेस नोट में आगे बताया गया कि अन्य स्थानों पर की गई तलाशी में भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए हैं, जिनसे पूरे नेटवर्क के विस्तार और धन प्रवाह की जानकारी मिलने की उम्मीद है. एजेंसी अब बरामद सामग्री का फॉरेंसिक विश्लेषण कर रही है ताकि मानव तस्करी के इस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, हवाला फंडिंग और संपत्ति के गैरकानूनी लेनदेन की परतें खोली जा सकें.

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है.

