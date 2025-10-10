एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार, ED का 12 जगहों पर छापा

ED raids Rs 2,700 crore bank fraud case: बैंक फ्रॉड के मामले देश में थमने का नाम नहीं ले रहे. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को 2700 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड केस में बड़ा एक्शन लिया है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और गुजरात में कुल 12 जगहों पर छापेमारी की गई. ये मामला इतना बड़ा है कि हर तरफ हड़कंप मच गया है.
ED raids 12 places in West Bengal Telangana Gujarat: आजकल बैंक फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं और सरकार इन्हें रोकने के लिए सख्ती बरत रही है. लेकिन आए दिन कोई न कोई मामला सामने आ ही जाता है. शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऐसे ही एक केस में बड़ा एक्शन लिया है. जिसके बाद वेस्ट बंगाल, तेलंगाना और गुजरात में कुल 12 जगहों पर छापेमारी की गई है. ये सब 2700 करोड़ रुपये के एक बड़े बैंक फ्रॉड से जुड़ा मामला है. सरकारी अधिकारी बताते हैं कि ये छापे कुछ खुफिया इनपुट्स के आधार पर किए गए हैं.
छापेमारी की पूरी डिटेल
ईडी के सूत्रों ने बताया कि ईडी की कोलकाता जोनल ऑफिस ने ये ऑपरेशन लीड किया. कोलकाता में 10 जगहों पर तलाशी ली गई, जबकि तेलंगाना के हैदराबाद और गुजरात के अहमदाबाद में एक-एक जगह शामिल हैं. छापे अभी भी चल रहे हैं और राज्य पुलिस की मदद ली जा रही है. ये जगहें उन संदिग्धों के ठिकाने हैं जो इस केस से जुड़े हैं.
ज्वेलरी फर्म पर शक
ये कार्रवाई एक ज्वेलरी फर्म से जुड़ी है. ईडी को शक है कि यहां मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल गड़बड़ी हुई है. बैंक के फंड्स को गलत तरीके से डायवर्ट किया गया और फायदा कुछ लोगों को पहुंचाया गया. जांच में ट्रांजेक्शन और रिकॉर्ड्स चेक किए जा रहे हैं. अधिकारियों ने बताया "एजेंसी फंड्स के डायवर्शन का पता लगाने और बेनिफिशियरीज को पहचानने की कोशिश कर रही है,"
बैंक फ्रॉड का बढ़ता खतरा
भारत में बैंक फ्रॉड के केस रोज नई हदें छू रहे हैं. छोटे-बड़े लोन लेकर पैसे हड़पने वाले गिरोह सक्रिय हैं. ईडी जैसी एजेंसियां अब सख्त मोड में हैं. ये छापेमारी न सिर्फ पैसे की रिकवरी करेगी, बल्कि ऐसे अपराधियों को सबक भी सिखाएगी. पिछले सालों में ऐसे कई केस सामने आए, जहां करोड़ों का नुकसान हुआ. इस मामले में भी ईडी की जांच जारी है. अगर दोषी पाए गए, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सजा हो सकती है. ये मामला आम लोगों के लिए चेतावनी है कि बैंक लोन लेते वक्त सावधान रहें. सरकार डिजिटल ट्रांजेक्शन पर नजर रख रही है ताकि फ्रॉड रुके.
