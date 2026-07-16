Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /रोहिंग्या-बांग्लादेशी घुसपैठ नेटवर्क पर ED का बड़ा एक्शन, फर्जी दस्तावेज और विदेशी फंडिंग का खुलासा

रोहिंग्या-बांग्लादेशी घुसपैठ नेटवर्क पर ED का बड़ा एक्शन, फर्जी दस्तावेज और विदेशी फंडिंग का खुलासा

ED के लखनऊ ज़ोनल ऑफ़िस ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल (कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद), बल्लभगढ़ (फरीदाबाद), देवबंद (सहारनपुर), दिल्ली और अन्य जगहों पर तलाशी अभियान चलाया.

Written ByPramod Sharma
Published: Jul 16, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:07 PM IST
रोहिंग्या-बांग्लादेशी घुसपैठ नेटवर्क पर ED का बड़ा एक्शन, फर्जी दस्तावेज और विदेशी फंडिंग का खुलासा

About the Author

Pramod Sharma

Pramod Sharma

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Netflix, Amazon की मनमानी खत्म: न्यूयॉर्क का नया नियम, एक क्लिक में कैंसल होगा सब...
Netflix Amazon subscription cancel46 min ago
2
FIFA World Cup 202654 min ago
3
Monsoon session1 hr ago
4
UPI1 hr ago
5
dehradun news1 hr ago