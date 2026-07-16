/रोहिंग्या-बांग्लादेशी घुसपैठ नेटवर्क पर ED का बड़ा एक्शन, फर्जी दस्तावेज और विदेशी फंडिंग का खुलासा

इसके अलावा, यह भी पता चला कि एक सिंडिकेट 'फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट' (FCRA) के तहत रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए काम करता था और ये ट्रस्ट UK-स्थित संस्थाओं से फ़ंड लेते थे. इसके बाद, भारत में बसने में मदद करने के लिए संदिग्ध लोगों को 6 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार आदि जैसी छोटी किश्तों में फ़ंड ट्रांसफर किए जाते थे. फ़ंड का मुख्य इस्तेमाल अवैध प्रवासियों के आर्थिक पुनर्वास के लिए किया जाता था ताकि उन्हें भारत में स्थायी रूप से बसाया जा सके.