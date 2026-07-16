/रोहिंग्या-बांग्लादेशी घुसपैठ नेटवर्क पर ED का बड़ा एक्शन, फर्जी दस्तावेज और विदेशी फंडिंग का खुलासा

ED के लखनऊ ज़ोनल ऑफ़िस ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल (कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद), बल्लभगढ़ (फरीदाबाद), देवबंद (सहारनपुर), दिल्ली और अन्य जगहों पर तलाशी अभियान चलाया. यह कार्रवाई 'प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) 2002 के तहत रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ से जुड़े मामलों में की गई.
जांच में क्या सामने आया?
लाशी के दौरान, डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज़ों की जांच की जा रही है और मुख्य लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. जांच में पता चला कि एक सिंडिकेट अंतरराष्ट्रीय सीमा के ज़रिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में घुसपैठ कराने, उनके स्थायी अवैध पुनर्वास का इंतज़ाम करने और आधार कार्ड, पैन कार्ड व पासपोर्ट जैसे नकली भारतीय दस्तावेज़ बनवाकर उनकी पहचान बदलने में सक्रिय रूप से शामिल था.
FCRA ट्रस्ट और विदेशी फंडिंग का खुलासा
इसके अलावा, यह भी पता चला कि एक सिंडिकेट 'फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट' (FCRA) के तहत रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए काम करता था और ये ट्रस्ट UK-स्थित संस्थाओं से फ़ंड लेते थे. इसके बाद, भारत में बसने में मदद करने के लिए संदिग्ध लोगों को 6 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार आदि जैसी छोटी किश्तों में फ़ंड ट्रांसफर किए जाते थे. फ़ंड का मुख्य इस्तेमाल अवैध प्रवासियों के आर्थिक पुनर्वास के लिए किया जाता था ताकि उन्हें भारत में स्थायी रूप से बसाया जा सके.
अलग-अलग गिरोहों की भूमिका
आगे यह भी पता चला कि बंगाल के सीमावर्ती ज़िले में एक समूह सक्रिय था, जो अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की भारत में घुसपैठ कराने में मदद कर रहा था. एक अन्य समूह इन अवैध घुसपैठियों के लिए सभी दस्तावेज़ तैयार करने का काम करता था, और फिर उन्हें रोज़ी-रोटी की तलाश या अन्य उद्देश्यों के लिए भारत के दूसरे हिस्सों में भेजा जाता था.
इन घुसपैठियों के लिए स्थायी आय का ज़रिया बनाने के लिए, यह ट्रस्ट पैसे या वैकल्पिक इंतज़ाम उपलब्ध कराता था, जैसे कि ई-रिक्शा, नौकरी या नकद लाभ.