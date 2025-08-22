जम्मू में मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर ED की बड़ी कार्रवाई, 9 जगहों पर मारा छापा

Jammu ED Raid: जम्मू में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और एक्शनएंटी करप्शन ब्यूरो( ACB) ने शुक्रवार 22 अगस्त 2025 को कैनाल रोड समेत 9 जगहों पर छापेमारी की. ये छापे जमीन घोटाले और भ्रष्टाचार मामले को लेकर किए जा रहे हैं, जिसमें राजस्व विभाग (Revenue Department) के कुछ ऑफिसर्स और कई प्रभावशाली लोग शामिल हैं. बताया जा रहा है कि इसमें पूर्व मंत्री का पर्सनल असिस्टेंट भी शामिल है.

भ्रष्टाचार को लेकर छापेमारी

जमीन हड़पने और भ्रष्टाचार को लेकर किए जा रहे छापेमारी में 8 लोकेशन जम्मू और 1 जगह उधमपुर में है. ED की ओर से यह कार्रवाई पटवारी राहुल काई, प्रणव देव, और नायब तहसीलदार अकील अहमद समेत कई लोगों के खिलाफ जा रही है. मामला PoK से आए शरणार्थियों की कस्टडीयन लैंड से जुड़ा हुआ है. यह केस साल 2022 से जुड़ी घटना पर आधारित है, जिसे ACB, सेंट्रल और जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से दर्ज FIR के आधार पर शुरू किया गया था.

सबूत जुटा रही ED

पटवारी राहुल काई, प्रणव देव, और नायब तहसीलदार अकील अहमद समेत कई लोगों पर साल 2022 से अब तक जम्मू में कस्टोडियन जमीन पर कब्जा करने और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है. अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों के घरों और दफ्तरों में छापेमारी की जा रही है. इसके जरिए अवैध जमीन, संपत्ति सौदे, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सबूत जुटाए जा रहे हैं. जम्मू में सालों से कस्टोडियन जमीन जांच के दायरे में हैं. इसपर फर्जी नामांतरण करने, कब्जा करने और अधिकारियों द्वारा निजी लोगों से मिलकर सत्ता का गलत इस्तेमाल करने की कई शिकायतें सामने आती रही हैं.

ED ने चलाया तलाशी अभियान

ED की टीमों ने सुबह से ही कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया और इससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स समेत लेन-देन से जुड़ी अहम फाइलें जब्त कीं. अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है साथ ही इसमें कई प्रभावशाली लोगों के शामिल होने की भी जांच की जा रही है. बता दें कि अवैध रूप से हथियाई गई जमीन के मामले में ACB जम्मू-कश्मीर की ओर से भी 1 केस दर्ज किया था, जिसपर अब जांच की जा रही है.

FAQ

ED ने कितने जगहों पर छापेमारी की?

ED भ्रष्टाचार को लेकर जम्मू-कश्मीर के 9 जगहों पर छापेमारी की जिसमें 8 जगहें जम्मू और 1 जगह उधमपुर में है.

ED ने क्या जब्त किया?

ED की टीमों ने डॉक्यूमेंट्स समेत लेन-देन से जुड़ी अहम फाइलें जब्त की हैं.