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करोड़ों का विदेशी फंड और रोहिंग्या कनेक्शन, घुसपैठियों का ठिकाना बने बंगाल के मदरसे, 'तिजोरी' खुलते ही उड़े ED के होश!

West Bengal Madrasas Raids: बंगाल के मदरसे देश में घुसपैठियों के एंट्री पॉइंट बने हुए हैं. ईडी की टीम और यूपीएटीएस ने जब बंगाल के अलग-अलग मदरसों पर छापेमारी की तो वहां मिले लाखों के फंड और गोल्ड देख अपसरों के होश उड़ गए.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jul 18, 2026, 05:39 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 05:40 AM IST
करोड़ों का विदेशी फंड और रोहिंग्या कनेक्शन, घुसपैठियों का ठिकाना बने बंगाल के मदरसे, 'तिजोरी' खुलते ही उड़े ED के होश!
Image Credit: प्रतीकात्मकSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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