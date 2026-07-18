करोड़ों का विदेशी फंड और रोहिंग्या कनेक्शन, घुसपैठियों का ठिकाना बने बंगाल के मदरसे, 'तिजोरी' खुलते ही उड़े ED के होश!

ED and UP-ATS Raids on West Bengal Madrasas: बंगाल में सुवेंदु सरकार ने अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है. इसी अभियान के बीच ऐसे मदरसे ईडी के रडार पर भी आ गए हैं. उत्तर 24 परगना में ईडी ने यूपी एटीएस के साथ मिलकर ऐसे ही एक मदरसे पर छापा मारा तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं. मदरसे से लाखों रुपए कैश और सोने के सिक्के बरामद हुए हैं. साथ ही खुलासा हुआ कि विदेशों से फंड लेकर ये मदरसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को अवैध रूप से बसाने का काम कर रहे थे.
नोटों का ये जखीरा और सोने के सिक्के उत्तर 24 परगना के एक मदरसे से मिले. उस मदरसे से जिस पर ईडी ने छापेमारी की थी. हरोरा स्थित अल-जामियातुल इस्लामिया दरुल उलूम मदरसे पर छापेमारी के दौरान ईडी को 40 लाख रुपये कैश और 180 ग्राम सोने के सिक्के मिले. बरामदगी के बाद ईडी ने मदरसा प्रभारी से इनके स्रोत के बारे में पूछताछ की लेकिन एजेंसी के अनुसार वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके.
ईडी ने ये छापेमारी सिर्फ बंगाल में नहीं की बल्कि देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी अंजाम दी. ईडी ने कई ट्रस्टों और मदरसों को खंगाला. आरोप है कि ये संस्थाएं रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की अंतरराष्ट्रीय सीमा के जरिए भारत में घुसपैठ कराने में मदद कर रही थीं. आरोप है कि इन संस्थाओं ने कथित तौर पर भारत में इन लोगों को गैरकानूनी तरीके से बसाने में मदद की. ये भी आरोप है कि इनके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट जैसे फर्जी दस्तावेज बनवाकर उनकी झूठी पहचान तैयार कराई गई.
जांच एजेंसी अब इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि बरामद धन और सोने का स्रोत क्या है. इसका उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा था और क्या इस मामले का संबंध किसी बड़े वित्तीय अनियमितता या मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से है. बंगाल में अवैध रूप से चल रहे मदरसे पहले ही सुवेंदु सरकार के रडार पर हैं. उनके सर्वे का काम तेजी से चल रहा है. जिसे लेकर वर्ग विशेष के लोग सवाल भी उठा रहे हैं.
बंगाल में सिर्फ ईडी ही नहीं बल्कि यूपी एटीएस ने भी छापेमारी की है. ईडी हरोरा में थी तो यूपी एटीएस हसनाबाद में छापेमारी कर रही थी. मदरसा और यतीमखाना निर्माण के नाम पर विदेशी फंडिंग के आरोपों की जांच के सिलसिले में यूपी एटीएस ने हसनाबाद मे टीएमसी नेता और व्यवसायी अब्दुल्ला गाजी के घर पर तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान परिवार के सदस्यों से पूछताछ की गई और वित्तीय दस्तावेजों की जांच की गई.
सूत्रों के मुताबिक विदेश से मोटी रकम अब्दुल्ला गाजी और उनके बेटे के बैंक खातों में जमा हुई थी..कहा जा रहा है कि यह पैसा मदरसे के विस्तार और निर्माण के लिए था लेकिन इसका इस्तेमाल रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को बसाने में किया गया. इस मामले में यूपी एटीएस ने कुछ दिन पहले गाजी को गिरफ्तार भी किया था, जिसकी अभी जांच चल रही है. एटीएस को इस मामले में कुछ नए तथ्य मिलने के बाद यह छापेमारी की गई है.
बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही अवैध मदरसे जांच के घेरे में हैं. हालांकि मदरसों पर हो रहे एक्शन मुस्लिम उस्तादों और मौलानाओं के गले नहीं उतर रहा है. वे इसे एकपक्षीय कार्रवाई बताकर ऐतराज जता रहे हैं. सवाल ये है कि क्या कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अब अपनी जांच भी मजहब देखकर करनी होगी.
ईडी सूत्रों के मुताबिक विदेशों से मिल रहे फंड का मदरसे दुरुपयोग कर रहे हैं. 6,000 से 10,000 रुपये की छोटी-छोटी किस्तों में विदेशों से मिल रहे फंड को संदिग्ध लोगों को भेजा जाता है ताकि वे भारत में बस सकें. ईडी और यूपी एटीएस अब इसी नेटवर्क की परतें खंगाल रहे हैं.