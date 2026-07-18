करोड़ों का विदेशी फंड और रोहिंग्या कनेक्शन, घुसपैठियों का ठिकाना बने बंगाल के मदरसे, 'तिजोरी' खुलते ही उड़े ED के होश!

ED and UP-ATS Raids on West Bengal Madrasas: बंगाल में सुवेंदु सरकार ने अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है. इसी अभियान के बीच ऐसे मदरसे ईडी के रडार पर भी आ गए हैं. उत्तर 24 परगना में ईडी ने यूपी एटीएस के साथ मिलकर ऐसे ही एक मदरसे पर छापा मारा तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं. मदरसे से लाखों रुपए कैश और सोने के सिक्के बरामद हुए हैं. साथ ही खुलासा हुआ कि विदेशों से फंड लेकर ये मदरसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को अवैध रूप से बसाने का काम कर रहे थे.