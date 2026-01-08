ED ने TMC के 'चुनावी ब्रेन' I-PAC पर मारा छापा, ममता ने कहा - BJP की गंदी साजिश, हमारी चुनावी रणनीति चुराने आए थे

Mamata Banerjee ED raid on TMC IT head: कोलकाता में गुरुवार को उस समय सियासी हड़कंप मच गया जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम दिल्ली से आई और सीधे I-PAC के को-फाउंडर और डायरेक्टर प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट वाले घर पर पहुंच गई. साथ ही सॉल्ट लेक सेक्टर-5 में I-PAC के ऑफिस पर भी छापेमारी शुरू हो गई. I-PAC TMC की चुनावी रणनीति का मुख्य केंद्र है, जो डिजिटल कैंपेन, सोशल मीडिया और पोल मैनेजमेंट संभालती है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, "IPAC प्रमुख प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पर ईडी द्वारा की जा रही छापेमारी के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंचीं." , "ED ने IPAC चीफ प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर रेड मारी, ममता बनर्जी अचानक पहुंच गईं और BJP पर TMC कागजात लेने का आरोप लगाया." रेड में कई दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए. ED का कहना है कि गुरुवार को एक फर्जी सरकारी नौकरी स्कैम के सिलसिले में IPAC चीफ प्रतीक जैन के घर समेत पूरे भारत में 15 जगहों पर तलाशी ली. ये छापे एक ऑर्गनाइज्ड गैंग को टारगेट करने के लिए मारे गए, जिस पर फर्जी नौकरियां देकर लोगों को ठगने का आरोप है.

ममता का मौके पर हंगामा: केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पर ED की छापेमारी वाली जगह पर पहुंचीं और केंद्र की कड़ी आलोचना की, चुनाव से पहले पॉलिटिकल टारगेटिंग का आरोप लगाया और TMC के IT हेड को टारगेट करने वाली छापेमारी को "बहुत दुर्भाग्यपूर्ण" बताया. ममता बनर्जी ने कहा, "क्या ED, अमित शाह की ड्यूटी है कि वे पार्टी की हार्ड डिस्क, कैंडिडेट लिस्ट इकट्ठा करें? घटिया, शरारती होम मिनिस्टर जो देश की रक्षा नहीं कर सकते और मेरी पार्टी के सभी डॉक्यूमेंट्स ले जा रहे हैं." उन्होंने आगे कहा, "अगर मैं BJP पार्टी ऑफिस पर रेड करूँ तो क्या नतीजा होगा? एक तरफ, वे पश्चिम बंगाल में SIR चलाकर सभी वोटर्स के नाम हटा रहे हैं...चुनावों की वजह से, वे मेरी पार्टी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं." ED का ऑपरेशन नकली सरकारी नौकरी रैकेट चलाने वाले ऑर्गनाइज़्ड गैंग की जांच का हिस्सा है, जिसने कथित तौर पर केंद्र और राज्य सरकार के डिपार्टमेंट में नौकरी का वादा करके हज़ारों लोगों को ठगा है.

I-PAC क्यों है TMC का 'सीक्रेट वेपन'?

I-PAC प्रशांत किशोर की पुरानी फर्म है, जिसे अब प्रतीक जैन चलाते हैं. यह TMC के लिए 2021 से चुनावी स्ट्रैटजी बनाती रही है और 2026 विधानसभा चुनाव के लिए भी साथ है. सोशल मीडिया पर BJP की नीतियों का जवाब देना से लेकर वोटर डेटा एनालिसिस तक सब यहीं से होता है. TMC का कहना है कि ED का निशाना पार्टी के डिजिटल विंग पर है, क्योंकि यह BJP को सोशल मीडिया पर चुनौती देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

राजनीतिक भूचाल: 2026 चुनाव से पहले बड़ा खेल?

BJP इसे कानूनी कार्रवाई बता रही है, जबकि TMC ने राजनीतिक प्रतिशोध कहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 चुनाव से पहले यह रेड बंगाल की सियासत को और ध्रुवीकरण की ओर ले जाएगी. TMC इसे वोटर सिम्पैथी में बदल सकती है. अब इस मामले में जांच जारी है, ED ने कहा कि जांच जारी रहेगी और ज्यादा डिटेल्स आएंगी. ममता ने TMC IT ऑफिस भी विजिट किया और कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश दिया. बंगाल में केंद्र vs राज्य की लड़ाई फिर चरम पर पहुंच गई है.