Kolkata: DCP और सोना पप्पू के करीबी जॉय कामदार पर ED का एक्शन, छापेमारी के बाद हिरासत में लिया

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने शुक्रवार (19 अप्रैल) को कोलकाता के पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास के बालीगंज स्थित आवास और 'सन एंटरप्राइज' के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय कामदार के बेहाला स्थित आवास पर छापेमारी की. छापेमारी के बाद ED ने दोनों को हिरासत में ले लिया है. सोना पप्पू के करीबी जॉय कामदार जो बेहाला ज्योतिष रॉय रोड में रहते हैं. ED ने शुक्रवार की सुबह पहले उनके घर पर रेड की उसके बाद उन्होंने जॉय कामदार को हिरासत में ले लिया. पिछले महीने उनके इसी घर से ED को छापेमारी के दौरान एक करोड़ 20 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी.

यह भी पढ़ेंः विपक्ष की उधेड़ी बखिया, महिला आरक्षण पर PM ने जताए इरादे, बताया भविष्य का ब्लूप्रिंट