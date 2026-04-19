Kolkata: DCP और सोना पप्पू के करीबी जॉय कामदार पर ED का एक्शन, छापेमारी के बाद हिरासत में लिया

बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले SUN ग्रुप के MD जॉय कामदार के घर पर शुक्रवार की सुबह 6 बजे से दो ED की गाड़ियां एवं 3 सेंट्रल फोर्स की गाड़ियां मौजूद थीं. पहले उनके घर पर छापेमारी हुई और उसके बादी ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया.
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने शुक्रवार (19 अप्रैल) को कोलकाता के पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास के बालीगंज स्थित आवास और 'सन एंटरप्राइज' के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय कामदार के बेहाला स्थित आवास पर छापेमारी की. छापेमारी के बाद ED ने दोनों को हिरासत में ले लिया है. सोना पप्पू के करीबी जॉय कामदार जो बेहाला ज्योतिष रॉय रोड में रहते हैं. ED ने शुक्रवार की सुबह पहले उनके घर पर रेड की उसके बाद उन्होंने जॉय कामदार को हिरासत में ले लिया. पिछले महीने उनके इसी घर से ED को छापेमारी के दौरान एक करोड़ 20 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी.
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