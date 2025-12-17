खुद को मणिपुर स्टेट काउंसिल का CM बताने वाले याम्बेम बीरेन पर ED ने कसा शिकंजा, फर्जीवाड़े से खड़ा किया था साम्राज्य

Advertisement
Hindi Newsदेशखुद को मणिपुर स्टेट काउंसिल का CM बताने वाले याम्बेम बीरेन पर ED ने कसा शिकंजा, फर्जीवाड़े से खड़ा किया था साम्राज्य

Yambem Biren: मणिपुर की राजधानी इंफाल में ED ने बड़ी छापेमारी की है.  ED की टीम मणिपुर स्टेट काउंसिल का चीफ मिनिस्टर बताने वाले याम्बेम बीरेन के यहां तलाशी ले रही है. जिसने अपने बयानों के जरिए दुश्मनी को बढ़ावा दिया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 17, 2025, 11:57 AM IST
Yambem Biren: मणिपुर में ED ने छापेमारी की है, ED की टीम मणिपुर स्टेट काउंसिल का चीफ मिनिस्टर बताने वाले याम्बेम बीरेन के यहां तलाशी ले रही है. यह मामला 2019 में लंदन में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा है, जिसमेंयाम्बेम बीरेन नाम के एक व्यक्ति ने खुद को मणिपुर स्टेट काउंसिल का चीफ मिनिस्टर बताया और नारेंगबाम समरजीत नाम के एक व्यक्ति ने खुद को मणिपुर स्टेट काउंसिल का एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्टर बताते हुए, खुले तौर पर भारत संघ से मणिपुर राज्य की आज़ादी का ऐलान किया. उन्होंने अपने बयानों के जरिए दुश्मनी को बढ़ावा दिया. 

किया था नफरती काम
इस तरह की भेदभाव वाली हरकतों से, राज्य के खिलाफ जंग छेड़ने, देशद्रोह करने और अलग-अलग ग्रुप्स के बीच वैमनस्य, दुश्मनी और नफरत की भावनाओं को बढ़ावा देने जैसे काम किए. इसके आधार पर NIA और CBI ने पहले ही आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिए हैं. आरोपी ने सलाई फाइनेंशियल सर्विस (SAFFINS) नाम से एक और सोसाइटी भी बनाई, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस सगोलबंद तेरा लौकरकपम लेइकाई, इंफाल में था. लाइसेंस बॉम्बे मनी लेंडर्स एक्ट, 1946 (जैसा कि मणिपुर तक बढ़ाया गया है) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिया गया था.

जुटाए थे करोड़ों रुपए
आरोपी ने सलाई ग्रुप की कंपनियों के साथ, बिना किसी कानूनी अधिकार के, बहुत ज़्यादा ब्याज दरों का वादा करके आम लोगों से धोखे से कैश इकट्ठा किया. स्मार्ट सोसाइटी ने “मेंबरशिप फीस” की आड़ में आम लोगों से सिर्फ कैश में डिपॉजिट लेकर एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तौर पर गैर-कानूनी तरीके से काम किया और उस पर ब्याज भी सिर्फ कैश में दिया. अलग-अलग स्कीम के तहत भोले-भाले इन्वेस्टर्स से कुल 57.36 करोड़ रुपये इकट्ठा किए गए. जनता से इकट्ठा किए गए पैसे को पर्सनल बैंक अकाउंट में जमा किया गया. डायरेक्टर्स और सलाई ग्रुप ऑफ कंपनीज और स्मार्ट सोसाइटी के अकाउंट्स में जमा किया गया.

5 जगहों पर तलाशी
टीम इंफाल में कुल 5 अलग-अलग परिसरों में तलाशी ले रही है. ये सभी ठिकाने सलाइ (Salai) ग्रुप ऑफ कंपनियों से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिनके ये दोनों आरोपी प्रमुख कर्ताधर्ता हैं.  जांच एजेंसियों का दावा है कि यही अपराध की कमाई (Proceeds of Crime) बाद में देशविरोधी गतिविधियों, भारत सरकार के खिलाफ साजिश और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने में भी इस्तेमाल की गई. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

