Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, कर्नाटक के PWD मंत्री सतीश जारकीहोली के ठिकानों पर रेड; बेटी का घर भी खंगाला

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, कर्नाटक के PWD मंत्री सतीश जारकीहोली के ठिकानों पर रेड; बेटी का घर भी खंगाला

Satish Jarkiholi ED Raid: कर्नाटक में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लोक निर्माण विभाग ( PWD) के मंत्री सतीश जारकीहोली और उनकी बेटी प्रियंका जारकीहोली के 18 ठिकानों पर छापेमारी की. इस दौरान उनकी संपत्तियों की भी तलाशी ली गई.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 09, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 12:13 PM IST
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, कर्नाटक के PWD मंत्री सतीश जारकीहोली के ठिकानों पर रेड; बेटी का घर भी खंगाला

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, कर्नाटक के मंत्री के ठिकानों पर रेड
2
3
4
5