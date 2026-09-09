/मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, कर्नाटक के PWD मंत्री सतीश जारकीहोली के ठिकानों पर रेड; बेटी का घर भी खंगाला

Satish Jarkiholi: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार ( 9 सितंबर 2026) को कर्नाटक के लोक निर्माण विभाग ( PWD) के मंत्री सतीश जारकीहोली के ठिकानों पर छापेमारी की. इस दौरान बेंगलुरु, बेलगावी और गोवा में लगभग 15 जगहों पर एकसाथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया.
यह कार्रवाई कर्नाटक के आबकारी विभाग में अनियमितताओं से जुड़े मामले में की गई है. इसके अलावा बेलगावी स्थित मंत्री के घर और बेंगलुरु में सरकार की ओर से आवंटित सरकारी आवास पर भी तलाशी ली गई.
अधिकारियों के मुताबिक, 25 से ज्यादा ED अधिकारियों की टीम लगभग 18 गाड़ियों में गुरुवार सुबह 7 बजे पहुंची और तलाशी शुरू की. इस दौरान सुरक्षा के लिए CRPF के जवान भी मौजूद रहे. ED की टीम ने बेंगलुरु में सतीश जारकीहोली से जुड़े एक फ्लैट और उनकी बेटी-सांसद प्रियंका जारकीहोली से जुड़ी संपत्तियों पर भी तलाशी ली. सूत्रों ने बताया कि सतीश जारकीहोली अपने बेंगलुरु वाले निजी घर में ज्यादा नहीं रहते हैं. तलाशी के दौरान ED पूछताछ के लिए उनके घर के केयरटेकर को भी साथ ले गए.
बताया जा रहा है कि यह छापेमारी आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और सतीश जारकीहोली के रिश्तेदार वाई. मंजूनाथ से जुड़ी है. मंजूनाथ बेलगावी जोन के एडिशनल एक्साइज कमिश्नर हैं और मंत्री के साले हैं. बेंगलुरु, बेलगावी और गोवा में मंजूनाथ की संपत्तियों पर भी ED ने छापा मारा है. इससे पहले भी ED ने 24 जून को मंजूनाथ के घर और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी. एजेंसी कथित तौर पर करीब 178 करोड़ रुपए के आबकारी घोटाले की जांच कर रही है.
अधिकारियों ने बताया कि पहले की तलाशी में एजेंसी को मंजूनाथ के दफ्तर से एक डायरी मिली थी और उससे कई अहम जानकारियां मिली हैं. जांच में कथित हवाला लेनदेन और संभावित विदेशी लिंक की भी जांच की जा रही है. मंजूनाथ ने पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में जांच पर रोक लगाने की मांग की थी. ताजा छापेमारी बेंगलुरु और गोवा के ED दफ्तरों की टीमों ने की है. यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार अपने 100 दिन पूरे होने का जश्न मना रही है. बुधवार सुबह तक तलाशी अभियान जारी रहा और ईडी की ओर से और जानकारी का इंतजार है. (इनपुट- IANS)