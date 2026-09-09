/मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, कर्नाटक के PWD मंत्री सतीश जारकीहोली के ठिकानों पर रेड; बेटी का घर भी खंगाला

अधिकारियों ने बताया कि पहले की तलाशी में एजेंसी को मंजूनाथ के दफ्तर से एक डायरी मिली थी और उससे कई अहम जानकारियां मिली हैं. जांच में कथित हवाला लेनदेन और संभावित विदेशी लिंक की भी जांच की जा रही है. मंजूनाथ ने पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में जांच पर रोक लगाने की मांग की थी. ताजा छापेमारी बेंगलुरु और गोवा के ED दफ्तरों की टीमों ने की है. यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार अपने 100 दिन पूरे होने का जश्न मना रही है. बुधवार सुबह तक तलाशी अभियान जारी रहा और ईडी की ओर से और जानकारी का इंतजार है. (इनपुट- IANS)