/दिल्ली, कोलकाता से रांची तक... TMC सांसद नदीमुल हक से जुड़े 7 ठिकानों पर ED की छापेमारी, सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश का आरोप

ED के कोलकाता वाले जोनल ऑफिस की टीम ने कुछ सूचनाओं के आधार पर सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस बलों के साथ को-ऑर्डिनेशन में सांसद के दिल्ली, पश्चिम बंगाल और झारखंड में छापेमारी की. कोलकाता में उनके पार्क सर्कस स्थित दरगाह रोड पर 'अखबार-ए-मशरिक' के ऑफिस तलाशी अभियान चलाया गया. इस दौरान उनके ऑफिस कैंपस को घेर लिया गया और सुरक्षा उपाय के तौर पर मेन गेट को भी बंद कर दिया, ताकि तलाशी के दौरान किसी को भी अंदर या बाहर जाने से रोका जा सके. सांसद के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर भी छापेमारी चल रही है. इसका इस्तेमाल TMC के टेंपररी ऑफिस के तौर पर भी होता है.