/दिल्ली, कोलकाता से रांची तक... TMC सांसद नदीमुल हक से जुड़े 7 ठिकानों पर ED की छापेमारी, सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश का आरोप

ED Raids On TMC MP Link Premises: कोलकाता में सोमवार ( 7 सितंबर 2026) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद मोहम्मद नदीमुल हक से जुड़े 7 परिसरों दिल्ली, पश्चिम बंगाल और झारखंड में छापेमारी की. 56 साल के सांसद पेशे से पत्रकार और बिजनेसमैन भी हैं.
ED ने सांसद नदीमुल हक के ऊर्दू अखबार 'अखबार-ए-मशरिक' के ऑफिस और रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर भी छापेमारी की. सांसद के दिल्ली वाले घर के साथ-साथ कोलकाता के 12 नंबर दरगाह रोड समेत कई ठिकानों पर दिल्ली की ED टीम ने रेड मारी.
ED के कोलकाता वाले जोनल ऑफिस की टीम ने कुछ सूचनाओं के आधार पर सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस बलों के साथ को-ऑर्डिनेशन में सांसद के दिल्ली, पश्चिम बंगाल और झारखंड में छापेमारी की. कोलकाता में उनके पार्क सर्कस स्थित दरगाह रोड पर 'अखबार-ए-मशरिक' के ऑफिस तलाशी अभियान चलाया गया. इस दौरान उनके ऑफिस कैंपस को घेर लिया गया और सुरक्षा उपाय के तौर पर मेन गेट को भी बंद कर दिया, ताकि तलाशी के दौरान किसी को भी अंदर या बाहर जाने से रोका जा सके. सांसद के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर भी छापेमारी चल रही है. इसका इस्तेमाल TMC के टेंपररी ऑफिस के तौर पर भी होता है.
बता दें कि सांसद के खिलाफ यह एक्शन उनके पब्लिकेशन के एडिटोरियल कॉलम में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश के आरोपों को लेकर लिया गया. उनपर भड़काऊ संपादकीय लेख छापने और ऑफिस के अकाउंट का इस्तेमाल कर अलग-अलग जगहों पर पैसों का संदिग्ध लेन-देन करके उसे ऑफिस ट्रांजैक्शन बताने का आरोप लगा है, जबकि ऑफिस की सालाना ऑडिट रिपोर्ट में उसका कोई जिक्र नहीं है. इसमें कई जगहों पर फर्जी डिपॉजिट करके रखा गया है. वहीं, इसमें कई नामी-बेनामी अकाउंट्स हैं, जिनके जरिए ट्रांजेक्शन होता था.
बता दें कि सासंद का 'अखबार-ए-मशरिक' कोलकाता के अलावा दिल्ली, रांची, आसनसोल, सिलीगुड़ी, भोपाल, लखनऊ और श्रीनगर से भी प्रकाशित होता है.
मोहम्मद नदीमुल हक पश्चिम बंगाल से TMC के राज्यसभा सांसद हैं. उन्होंने 'कोलकाता यूनिवर्सिटी' के सेंट जेवियर्स कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली. राजनीति में आने से पहले हक पत्रकारिता और लेखन से जुड़े थे. वह पहली बार मई 2012 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे और वर्तमान में 2024-2030 तक अपर हाउस में अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं.