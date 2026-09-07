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दिल्ली, कोलकाता से रांची तक... TMC सांसद नदीमुल हक से जुड़े 7 ठिकानों पर ED की छापेमारी, सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश का आरोप

TMC MP Nadimul Haque ED Raid: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार ( 7 सितंबर 2026) को TMC के सांसद मोहम्मद नदीमुल हक से जुड़े 7 परिसरों पर छापेमारी की. सांसद पर उनके अखबार के एडिटोरियल सेक्शन में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश का आरोप लगा है.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 07, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 02:25 PM IST
दिल्ली, कोलकाता से रांची तक... TMC सांसद नदीमुल हक से जुड़े 7 ठिकानों पर ED की छापेमारी, सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश का आरोप

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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