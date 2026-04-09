असेंबली चुनाव से पहले कोलकाता में ED का बड़ा एक्शन, करोड़ों की नकदी, सोना-चांदी और हथियार बरामद

ED Raids Biswajit Poddar alias Sona Pappu: पश्चिम बंगाल असेंबली चुनाव से पहले कोलकाता में ED ने बड़ा एक्शन लिया है. मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहर में 8 ठिकानों पर छापेमारी करते हुए एजेंसी ने करोड़ों की नकदी, सोना-चांदी और हथियार बरामद किए हैं.
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Raid on Biswajit Poddar alias Sona Pappu News: पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को होने वाले असेंबली के पहले चरण के चुनाव के पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. एजेंसी के कोलकाता जोनल कार्यालय ने कोलकाता में बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई बिस्वजीत पोद्दार उर्फ ‘सोना पप्पू’, जय एस. कमदार और अन्य के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई.
इस छापेमारी के दौरान ED ने करीब 1.47 करोड़ रुपये नकद, करीब 67.64 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण, कई अहम दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए. रेड में ED ने एक फॉर्च्यूनर कार भी जब्त की है, जिसका इस्तेमाल बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू करता था.
एजेंसी ने सोना पप्पू के कोलकाता के फर्न रोड स्थित आवास से 'Made in USA' लिखा हुआ एक रिवॉल्वर भी बरामद हुआ, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस को सौंप दिया गया. ED ने इसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम बताया है.
ED ने यह जांच पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस की ओर से दर्ज की गई कई FIR के आधार पर शुरू की थी. इन मामलों में आरोपी पर दंगा, हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप हैं.
जांच में सामने आया है कि बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू और उसके सहयोगी पश्चिम बंगाल में संगठित आपराधिक सिंडिकेट चलाकर अवैध रूप से बड़ी रकम जुटा रहे थे. वह कोलकाता के गोलपार्क के पास कांकुलिया रोड पर हुई हिंसा के एक मामले में भी वांछित है और फिलहाल फरार बताया जा रहा है.
ED द्वारा समन जारी किए जाने के बावजूद वह अब तक जांच में शामिल नहीं हुआ है. प्रवर्तन निदेशालय की PMLA के तहत जारी जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने जबरन वसूली, रियल एस्टेट पर कब्जा और अवैध निर्माण जैसी गतिविधियों के जरिए अवैध धन अर्जित किया.
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