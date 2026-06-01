ED के इस बड़े अधिकारी ने अचानक छोड़ दी नौकरी! माल्या और नीरव मोदी केस से रहा है सीधा कनेक्शन

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में लंबे समय तक अहम जिम्मेदारियां निभाने वाले वरिष्ठ अधिकारी सत्यब्रत कुमार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) ले ली है. वे उन अधिकारियों में शामिल रहे हैं जिन्होंने देश के कई चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय घोटालों की जांच का नेतृत्व किया था. सत्यब्रत कुमार भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के 2004 बैच के अधिकारी हैं और कस्टम्स एवं अप्रत्यक्ष कर विभाग से जुड़े रहे हैं.

करीब एक साल पहले ईडी से वापस मूल विभाग में भेजे जाने के बाद उनकी तैनाती पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कमिश्नर (अपील) के पद पर की गई थी. सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने अप्रैल में उनके वीआरएस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, जबकि इस संबंध में औपचारिक आदेश इसी महीने जारी किए गए. वर्तमान में 48 वर्षीय कुमार की नियमित सेवानिवृत्ति वर्ष 2037 में होनी थी. यानी सरकारी सेवा में उनके लगभग 11 वर्ष अभी बाकी थे.

नौकरी छोड़ने की बताई ये वजह

अधिकारियों का कहना है कि कुमार ने निजी कारणों और अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ने का फैसला किया है. ईडी में अपने लगभग 12 वर्षों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच को दिशा दी. मुंबई स्थित ईडी के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व करते हुए उन्होंने हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से जुड़े कथित 2 अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

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विजय माल्या से महादेव ऐप तक...

इसके अलावा उद्योगपति विजय माल्या से जुड़े बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले और महाराष्ट्र के कई राजनीतिक नेताओं से संबंधित मामलों की जांच भी उनके कार्यक्षेत्र में रही. पीएनबी घोटाले की जांच के दौरान विदेशों में मौजूद करोड़ों रुपये मूल्य की संपत्तियों को अपराध से अर्जित आय मानते हुए जब्त करने की कार्रवाई में भी कुमार की अहम भूमिका बताई जाती है. उनके नेतृत्व में ईडी के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले की भी जांच की थी. इस मामले में छत्तीसगढ़ के कई कारोबारियों और राजनीतिक हस्तियों के नाम सामने आए थे, जिसके बाद यह देशभर में चर्चा का विषय बना.

एक वर्ष के भीतर ये दूसरा मामला जब...

गौरतलब है कि पिछले एक वर्ष के भीतर यह दूसरा मामला है, जब ईडी में महत्वपूर्ण पद संभाल चुके किसी अधिकारी ने विभाग छोड़ने के कुछ समय बाद ही सरकारी सेवा से इस्तीफा या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का रास्ता चुना है. इससे पहले जुलाई 2025 में ईडी के पूर्व संयुक्त निदेशक कपिल राज ने भी नियत सेवानिवृत्ति से करीब 15 वर्ष पहले नौकरी छोड़ दी थी. कपिल राज 2009 बैच के आईआरएस अधिकारी थे और उन्होंने लगभग आठ साल तक ईडी में सेवाएं दी थीं. ईडी में रहते हुए वे कई चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच से जुड़े रहे. बाद में दिल्ली में जीएसटी इंटेलिजेंस विंग में अतिरिक्त आयुक्त के पद पर कार्यरत रहते हुए उन्होंने सेवा से इस्तीफा दे दिया था.

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