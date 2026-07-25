/सरकार के लिए बड़ा झटका या लॉन्ग टर्म गोल... धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बैकफुट पर आई भाजपा? क्या है अगला प्लान

शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा देते समय देश के युवाओं के लिए एक ओपन लेटर लिखा था. उन्होंने इसमें जंतर मंतर में चल रहे आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 10 दिनों से चल रहे घटनाक्रम को देखते हुए उनका मन बेहद दुखी थी. उन्होंने युवाओं को देश की असली ताकत बताते हुए लिखा,' जंतर-मंतर पर देश में जो स्थिति बनी है. इसका राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है.'