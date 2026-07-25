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सरकार के लिए बड़ा झटका या लॉन्ग टर्म गोल... धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बैकफुट पर आई भाजपा? क्या है अगला प्लान

Dharmendra Pradhan Resignation: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET पेपर लीक को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच इस्तीफा दे दिया है. एक तरफ इसे सरकार के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसे सरकार के लॉन्ग टर्म गोल में से एक माना जा रहा है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 25, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:37 PM IST
सरकार के लिए बड़ा झटका या लॉन्ग टर्म गोल... धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बैकफुट पर आई भाजपा? क्या है अगला प्लान

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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