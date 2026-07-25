/सरकार के लिए बड़ा झटका या लॉन्ग टर्म गोल... धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बैकफुट पर आई भाजपा? क्या है अगला प्लान

Dharmendra Pradhan Resign: दिल्ली के जंतर मंतर में पिछले 1 महीने से NEET पेपर लीक को लेकर छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था. छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, जो अब हो चुका है. इस्तीफे के बाद से कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) खुशी से झूम रही है.
विपक्ष की ओर से प्रधान के इस्तीफे को डेमोक्रेसी की जीत बताई जा रही है. इस प्रदर्शन से भले ही देश को नए आंदोलनकारी मिले हों, लेकिन क्या वाकई में यह इस्तीफा सरकार के लिए हार है या इसमें सरकार की कुछ जीत भी है.
शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा देते समय देश के युवाओं के लिए एक ओपन लेटर लिखा था. उन्होंने इसमें जंतर मंतर में चल रहे आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 10 दिनों से चल रहे घटनाक्रम को देखते हुए उनका मन बेहद दुखी थी. उन्होंने युवाओं को देश की असली ताकत बताते हुए लिखा,' जंतर-मंतर पर देश में जो स्थिति बनी है. इसका राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है.'
CJP ने 20 जून 2026 से ही आंदोलन की शुरुआत की थी. इस दौरान पार्टी भीड़ जुटाने में कामयाब नहीं हुई, हालांकि 18 जुलाई 2026 को एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से उठाए जाने के बाद से यह आंदोलन बड़ा हो गया. 7 दिनों के अंदर इस आंदोलन में युवाओं की भीड़ बढ़ने लगी. ऐसे में सरकार बीच बाधा में फंस गई. एक तरफ उसे अपनी प्रतिष्ठा पर ध्यान देना था, तो वहीं दूसरी ओर उसके लिए देशभर के युवाओं को नाराज करने का खतरा नहीं उठाना था. एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर सरकार को युवाओं की आवाज सुनने में इतना वक्त क्यों लगा?
बताया जा रहा है कि सरकार ने बड़े सोच-विचार के साथ ही शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया है. भले ही इसे भाजपा सरकार के लिए बड़ा झटका जरूर माना जा रहा है, लेकिन सरकार ने बेहद नपे-तुले तरीके से ही यह फैसला लिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगले साल यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं. ऐसे में युवाओं की बढ़ती नाराजगी सरकार के लिए खतरा था. इस संदेश के जरिए सरकार युवाओं को यह संदेश देना चाहती है कि सरकार उनकी आवाज को अनसुना नहीं करती है. वह उनके भविष्य के लिए गंभीर फैसले लेने से भी नहीं कतराती.