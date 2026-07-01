/रेस्टोरेंट के बाहर महुआ मोइत्रा पर अंडों से हमला: TMC सांसद ने खुद शेयर किया वीडियो, किस पर लगाया आरोप?

बता दें कि पश्चिम बंगाल में TMC की हार के बाद अब प्रदर्शनकारी नेताओं पर अंडे फेंकने लगे हैं. अबतक अभिषेक बनर्जी से लेकर बापादित्य दासगुप्ता, सव्यसाची दत्ता और मदन मित्रा पर अंडों की मूसलाधार बौछार हुई है. इस लिस्ट में अब महुआ मोइत्रा का नाम भी शामिल हो चुका है. बंगाल की जनता पर यह गुस्सा अचानक नहीं फूटा है. इसके पीछे सालों से दबा वो आक्रोश है, जिसने छोटे कारोबारियों से लेकर ऑटो चालकों को तक परेशान किया. लोगों का आरोप है कि TMC ने अपनी सत्ता के दौरान उनसे कट मनी और अवैध रंगदारी के तौर पर करोड़ों वसूले थे. अंडे फेंकने का यह मामला अदालत तक पहुंच चुका है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंडा फेंकने की घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से इन मामलों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.