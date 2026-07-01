/रेस्टोरेंट के बाहर महुआ मोइत्रा पर अंडों से हमला: TMC सांसद ने खुद शेयर किया वीडियो, किस पर लगाया आरोप?

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के आने के बाद से लगातार TMC पर जनता का गुस्सा फूटता हुआ देखा जा रहा है. अभिषेक बनर्जी से लेकर कई नेताओं पर अबतक लोगों ने अंडों से हमले किए हैं. इस कड़ी में अब महुआ मोइत्रा का नाम भी सामने आया है. उनपर कुछ लोगों ने अंडे फेंके हैं.
तृणमूल कांग्रेस (TMC) में कृष्णानगर की सांसद महुआ मोइत्रा पर बुधवार ( 1 जुलाई 2026) को अंडा फेंका गया. आरोप है कि पश्चिम बंगाल में जिस रेस्टोरेंट में वह पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रही थीं, वहां कुछ लोगों के समूह ने उन पर अंडे फेंक दिए.
इस घटना को दोनों पक्षों ने कैमरे में कैद कर लिया. कुछ समय बाद इसके 2 वीडियो सामने आए. एक वीडियो को विरोध प्रदर्शन करने वालों ने फिल्माया था, उसमें पुरुषों और महिलाओं का एक समूह भोजनालय के बाहर खड़ा होकर नारे लगाते हुए रेस्टोरेंट की ओर अंडे फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि बगल की सड़क पर सामान्य रूप से ट्रैफिक चल रहा है.
Currently being attacked by @bjp4india goons with @wbpolice watching on.@MamataOfficial @RahulGandhi @akhliesh @supriya_sule @mkstalin @ArvindKejriwal pic.twitter.com/eD2gYU0NPx
— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) July 1, 2026
दूसरा वीडियो मोइत्रा ने खुद रेस्टोरेंट के अंदर से रिकॉर्ड किया था. फुटेज में दिखाया गया है कि अंडे खिड़कियों पर लग रहे हैं और महुआ मोइत्रा लोकल TMC लीडर्स और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर अपने मोबाइल फोन से घटना का वीडियो बना रही हैं.
वीडियो में जैसे-जैसे अंडे शीशे पर गिरते दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही महुआ मोइत्रा भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए सुनी जा रही हैं. दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं.
Hello @DGPWestBengal @WBPolice past 2 hours & your police is watching the fun & not dispersing the mob. They want me to flee & they will pelt eggs /stones while I enter my car. Please do your job. Disperse the mob. Am in NH Dhaba Plassey. pic.twitter.com/PWmjuJEnaH
— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) July 1, 2026
TMC का आरोप है कि इस घटना के पीछे भाजपा समर्थकों का हाथ है. वहीं, भाजपा की ओर से इस फिलहाल इस आरोप पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
बता दें कि पश्चिम बंगाल में TMC की हार के बाद अब प्रदर्शनकारी नेताओं पर अंडे फेंकने लगे हैं. अबतक अभिषेक बनर्जी से लेकर बापादित्य दासगुप्ता, सव्यसाची दत्ता और मदन मित्रा पर अंडों की मूसलाधार बौछार हुई है. इस लिस्ट में अब महुआ मोइत्रा का नाम भी शामिल हो चुका है. बंगाल की जनता पर यह गुस्सा अचानक नहीं फूटा है. इसके पीछे सालों से दबा वो आक्रोश है, जिसने छोटे कारोबारियों से लेकर ऑटो चालकों को तक परेशान किया. लोगों का आरोप है कि TMC ने अपनी सत्ता के दौरान उनसे कट मनी और अवैध रंगदारी के तौर पर करोड़ों वसूले थे. अंडे फेंकने का यह मामला अदालत तक पहुंच चुका है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंडा फेंकने की घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से इन मामलों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.