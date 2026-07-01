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रेस्टोरेंट के बाहर महुआ मोइत्रा पर अंडों से हमला: TMC सांसद ने खुद शेयर किया वीडियो, किस पर लगाया आरोप?

Eggs Hurled At Mahua Moitra: तृणमूल कांग्रेस (TMC) में कृष्णानगर की सांसद महुआ मोइत्रा पर बंगाल की जनता ने अंडों से हमला किया. वह किसी जगह पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रही थीं कि तभी वहां कुछ लोगों के ग्रुप ने उनपर अंडे फेंकना शुरू कर दिया.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 01, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:31 PM IST
रेस्टोरेंट के बाहर महुआ मोइत्रा पर अंडों से हमला: TMC सांसद ने खुद शेयर किया वीडियो, किस पर लगाया आरोप?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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