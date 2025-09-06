ईद मिलादुन्नबी को लेकर कश्मीर में सियासी पारा हाई, क्यों भड़के उमर अब्दुल्ला, PDP भी आग बबूला?

Jammu and Kashimr Politics: जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शनिवार को ईद मिलाद-उन-नबी की छुट्टी नहीं घोषित की. अब सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल के प्रशासन पर निशाना साधा है. उमर अब्दुल्ला ने प्रशासन के इस निर्णय को जनता की भावनाओं को ठेस पुहुंचाने के लिए जानबूझकर लिया गया निर्णय करार दिया है. आपको बता दें कि ये दूसरा मौका है जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले प्रशासन ने मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक दिनों पर छुट्टी की घोषणा नहीं की है. पिछले साल उपराज्यपाल प्रशासन ने ईद के दिन ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को अनुपस्थित दर्ज किया था.

आधिकारिक अवकाश कैलेंडर में 5 सितंबर को ईद मिलाद-उन-नबी की छुट्टी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है. जो पैगंबर के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है लेकिन घाटी में इसे शनिवार को मनाया जाएगा. आधिकारिक कैलेंडर में उल्लेख है कि मुस्लिम अवकाश 'चंद्रमा के दिखाई देने के अधीन' हैं क्योंकि समुदाय इस्लामी चंद्र कैलेंडर का पालन करता है. इस साल, ईद मिलाद-उन-नबी शनिवार को है लेकिन परंपरा के विपरीत प्रशासन ने छुट्टी को स्थानांतरित नहीं किया और इसके बजाय पहले से प्रकाशित तारीख को ही माना है.

धार्मिक संवेदनशीलता पर हमला!

परंपरा ये रही है कि जब पहले से प्रकाशित कैलेंडर के साथ अवकाश का मेल नहीं खाता है तो जम्मू-कश्मीर का सामान्य प्रशासन विभाग एक अधिसूचना जारी करता है जिसमें अवकाश को स्थानांतरित करने की घोषणा की जाती है. छुट्टी को शनिवार में स्थानांतरित न करने के निर्णय ने घाटी के लोगों को इसे मुस्लिम धार्मिक संवेदनशीलता पर सीधा हमला करार दिया है जो सबसे महत्वपूर्ण दिन है.

CM अब्दुल्ला का पहले से उपराज्यपाल से टकराव

सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया के X प्लेटफॉर्म पर एलजी पर निशाना साधते हुए पोस्ट किया, 'सरकारी प्रेस द्वारा छपे कैलेंडर में स्पष्ट रूप से लिखा है, 'चंद्रमा के दिखाई देने के अधीन.' इसका मतलब है कि अवकाश चंद्रमा के दिखने के आधार पर बदल सकता है. गैर-निर्वाचित सरकार द्वारा अवकाश को स्थानांतरित न करने का जानबूझकर लिया गया निर्णय असंवेदनशील है और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है.' उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार जो पहले से ही उपराज्यपाल के साथ टकराव की स्थिति में है.

शिक्षामंत्री साकिना इतू ने भी उपराज्यपाल प्रशासन की आलोचना की

जम्मू और कश्मीर की शिक्षा मंत्री साकिना इतू ने भी उपराज्यपाल प्रशासन की आलोचना की, क्योंकि उन्होंने निर्वाचित सरकार के बार-बार अनुरोधों के बावजूद अवकाश को स्थानांतरित नहीं किया. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'यह पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है कि ईद-ए-मिलाद, जो विश्व भर के मुसलमानों के लिए एक पवित्र अवसर है, को जम्मू और कश्मीर में सही तारीख पर अवकाश के रूप में नहीं मनाया जा रहा है. 'चंद्रमा के दिखाई देने के अधीन' का क्या मतलब है अगर इसका पालन नहीं किया जाता? निर्वाचित सरकार के बार-बार अवकाश को स्थानांतरित करने के अनुरोध के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है. यह लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है. ऐसे निर्णय निर्वाचित सरकार के नेतृत्व में होने चाहिए.'

पीडीपी भी इस फैसले पर हुई नाराज

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने इस निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन इसका दोष उमर सरकार पर मढ़ा. PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, 'यह दिल को दुख देता है कि ईद-ए-मिलाद जैसा पवित्र अवसर, जो विश्व भर के मुसलमानों के लिए प्रेम, प्रकाश और श्रद्धा का दिन है, उसे जम्मू और कश्मीर में सही दिन पर भी नहीं मनाया जा रहा है. एक समय गर्व से भरे मुस्लिम बहुल राज्य में अब हमें अपने सबसे प्रिय धार्मिक अवसरों को गरिमा और प्रामाणिकता के साथ मनाने की बुनियादी स्वतंत्रता भी नहीं दी जा रही है. यहां पर यह और भी दुखद यह है कि NC सरकार, मजबूती से खड़े होने के बजाय इन गहरे आहत करने वाले और अन्यायपूर्ण निर्णयों को निष्क्रिय रूप से सामान्य करने में लगी हुई प्रतीत होती है. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां हमारी आस्था को भी मंजूरी का इंतजार करना पड़ता है.'

