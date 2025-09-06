ईद मिलादुन्नबी को लेकर कश्मीर में सियासी पारा हाई, क्यों भड़के उमर अब्दुल्ला, PDP भी आग बबूला?
Advertisement
trendingNow12910592
Hindi Newsदेश

ईद मिलादुन्नबी को लेकर कश्मीर में सियासी पारा हाई, क्यों भड़के उमर अब्दुल्ला, PDP भी आग बबूला?

आधिकारिक अवकाश कैलेंडर में 5 सितंबर को ईद मिलाद-उन-नबी की छुट्टी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है. जो पैगंबर के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है लेकिन घाटी में इसे शनिवार को मनाया जाएगा.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 06, 2025, 09:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईद मिलादुन्नबी को लेकर कश्मीर में सियासी पारा हाई, क्यों भड़के उमर अब्दुल्ला, PDP भी आग बबूला?

Jammu and Kashimr Politics: जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शनिवार को ईद मिलाद-उन-नबी की छुट्टी नहीं घोषित की. अब सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल के प्रशासन पर निशाना साधा है. उमर अब्दुल्ला ने प्रशासन के इस निर्णय को जनता की भावनाओं को ठेस पुहुंचाने के लिए जानबूझकर लिया गया निर्णय करार दिया है. आपको बता दें कि ये दूसरा मौका है जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले प्रशासन ने मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक दिनों पर छुट्टी की घोषणा नहीं की है. पिछले साल उपराज्यपाल प्रशासन ने ईद के दिन ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को अनुपस्थित दर्ज किया था.

आधिकारिक अवकाश कैलेंडर में 5 सितंबर को ईद मिलाद-उन-नबी की छुट्टी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है. जो पैगंबर के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है लेकिन घाटी में इसे शनिवार को मनाया जाएगा. आधिकारिक कैलेंडर में उल्लेख है कि मुस्लिम अवकाश 'चंद्रमा के दिखाई देने के अधीन' हैं क्योंकि समुदाय इस्लामी चंद्र कैलेंडर का पालन करता है. इस साल, ईद मिलाद-उन-नबी शनिवार को है लेकिन परंपरा के विपरीत प्रशासन ने छुट्टी को स्थानांतरित नहीं किया और इसके बजाय पहले से प्रकाशित तारीख को ही माना है.

धार्मिक संवेदनशीलता पर हमला! 
परंपरा ये रही है कि जब पहले से प्रकाशित कैलेंडर के साथ अवकाश का मेल नहीं खाता है तो जम्मू-कश्मीर का सामान्य प्रशासन विभाग एक अधिसूचना जारी करता है जिसमें अवकाश को स्थानांतरित करने की घोषणा की जाती है. छुट्टी को शनिवार में स्थानांतरित न करने के निर्णय ने घाटी के लोगों को इसे मुस्लिम धार्मिक संवेदनशीलता पर सीधा हमला करार दिया है जो सबसे महत्वपूर्ण दिन है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ेंः कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला

CM अब्दुल्ला का पहले से उपराज्यपाल से टकराव
सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया के X प्लेटफॉर्म पर एलजी पर निशाना साधते हुए पोस्ट किया, 'सरकारी प्रेस द्वारा छपे कैलेंडर में स्पष्ट रूप से लिखा है, 'चंद्रमा के दिखाई देने के अधीन.' इसका मतलब है कि अवकाश चंद्रमा के दिखने के आधार पर बदल सकता है. गैर-निर्वाचित सरकार द्वारा अवकाश को स्थानांतरित न करने का जानबूझकर लिया गया निर्णय असंवेदनशील है और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है.' उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार जो पहले से ही उपराज्यपाल के साथ टकराव की स्थिति में है.

शिक्षामंत्री साकिना इतू ने भी उपराज्यपाल प्रशासन की आलोचना की
जम्मू और कश्मीर की शिक्षा मंत्री साकिना इतू ने भी उपराज्यपाल प्रशासन की आलोचना की, क्योंकि उन्होंने निर्वाचित सरकार के बार-बार अनुरोधों के बावजूद अवकाश को स्थानांतरित नहीं किया. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'यह पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है कि ईद-ए-मिलाद, जो विश्व भर के मुसलमानों के लिए एक पवित्र अवसर है, को जम्मू और कश्मीर में सही तारीख पर अवकाश के रूप में नहीं मनाया जा रहा है. 'चंद्रमा के दिखाई देने के अधीन' का क्या मतलब है अगर इसका पालन नहीं किया जाता? निर्वाचित सरकार के बार-बार अवकाश को स्थानांतरित करने के अनुरोध के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है. यह लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है. ऐसे निर्णय निर्वाचित सरकार के नेतृत्व में होने चाहिए.'

पीडीपी भी इस फैसले पर हुई नाराज
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने इस निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन इसका दोष उमर सरकार पर मढ़ा. PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, 'यह दिल को दुख देता है कि ईद-ए-मिलाद जैसा पवित्र अवसर, जो विश्व भर के मुसलमानों के लिए प्रेम, प्रकाश और श्रद्धा का दिन है, उसे जम्मू और कश्मीर में सही दिन पर भी नहीं मनाया जा रहा है. एक समय गर्व से भरे मुस्लिम बहुल राज्य में अब हमें अपने सबसे प्रिय धार्मिक अवसरों को गरिमा और प्रामाणिकता के साथ मनाने की बुनियादी स्वतंत्रता भी नहीं दी जा रही है. यहां पर यह और भी दुखद यह है कि NC सरकार, मजबूती से खड़े होने के बजाय इन गहरे आहत करने वाले और अन्यायपूर्ण निर्णयों को निष्क्रिय रूप से सामान्य करने में लगी हुई प्रतीत होती है. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां हमारी आस्था को भी मंजूरी का इंतजार करना पड़ता है.'

यह भी पढ़ेंः सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान को मारता रहा भारत? आर्मी चीफ बोले 10 मई को खत्म नहीं हुआ

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Jammu and KashmirOmar Abdullah

Trending news

सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान को मारता रहा भारत? आर्मी चीफ बोले 10 मई को खत्म नहीं हुआ
operation sindoor
सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान को मारता रहा भारत? आर्मी चीफ बोले 10 मई को खत्म नहीं हुआ
मरा समझकर रिश्तेदारों ने किया अंतिम संस्कार, बीच में ही खांसने लगा मृत
Maharashtra news
मरा समझकर रिश्तेदारों ने किया अंतिम संस्कार, बीच में ही खांसने लगा मृत
अभी नहीं मिलेगी भारी बारिश से राहत, इन राज्यों में हेवी अलर्ट, आज कैसा रहेगा मौसम?
Weather
अभी नहीं मिलेगी भारी बारिश से राहत, इन राज्यों में हेवी अलर्ट, आज कैसा रहेगा मौसम?
Ganesh Visarjan 2025 LIVE: विसर्जन से पहले होगी गणपति बप्पा की विशेष पूजा, जानें मुहूर्त और विधि
Ganpati Visarjan
Ganesh Visarjan 2025 LIVE: विसर्जन से पहले होगी गणपति बप्पा की विशेष पूजा, जानें मुहूर्त और विधि
बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
PM Modi
बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय
DNA
जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय
गणपति विसर्जन में हुई तैनाती, जानें क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?
mounted police
गणपति विसर्जन में हुई तैनाती, जानें क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?
भारत का हथियार, ट्रंप का मुस्लिम यार खरीदार! क्यों उड़ गई US के 'बॉस' की नींद?
DNA
भारत का हथियार, ट्रंप का मुस्लिम यार खरीदार! क्यों उड़ गई US के 'बॉस' की नींद?
97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
Bengaluru
97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
Telangana NEWS
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
;