20 या 21 मार्च किस दिन मनाई जाएगी 'ईद-उल-फितर'... कैसे चुनी जाती है तारीख और क्या है इसका महत्व?

Eid Date In India: इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र महीने रमजान का समापन 'ईद-उल-फितर' के साथ किया जाता है, जो कि भाईचारे और प्रेम का त्योहार है. वहीं ईद की चाँद देखने का अलग ही उत्साह लोगों में देखने को मिलता है. इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, ईद का त्योहार शव्वाल महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है, जो पूरी तरह से चांद के दिखने पर निर्भर करता है. सऊदी अरब में 19 मार्च 2026 को चांद नजर नहीं आने की वजह से रमजान का महीना 30 दिनों का पूरा होगा, जिसके कारण सऊदी अरब और दुबई जैसे खाड़ी देशों में ईद शुक्रवार यानी 20 मार्च 2026 को मनाई जाएगी.

भारत में 21 मार्च को ही क्यों मनाई जाएगी ईद?

अक्सर, खाड़ी देशों के एक दिन बाद और चांद देखने के आधार पर भारत में ईद की तारीख का ऐलान होता है. ऐसे में भारत में लोगों को उम्मीद थी कि गुरुवार यानी 19 मार्च 2026 को चांद दिखेगा. लेकिन कई जगहों पर आसमान साफ होने के बाद भी गुरुवार को चांद नजर नहीं आया. इसलिए भारत में रमजान का रोज़ा एक और दिन होगा, जिसके बाद 20 मार्च को चांद के दीदार करने के बाद 21 मार्च 2026 को भारत में ईद मनाई जाएगी. दिल्ली के जामा मस्जिद के नायब इमाम सैयद उसामा शाबान बुखारी ने ईद की तारीख का ऐलान करते हुए कहा, "शव्वाल-उल-मुकर्रम महीने का चांद नहीं देखा गया. इसलिए यह घोषणा की जाती है कि ईद-उल-फितर शनिवार, 21 मार्च 2026 को होगी."

कैसे मनाई जाती है ईद?

मुस्लिम समुदाय के लोगों में ईद-उल-फितर का खास महत्व है. इस दिन लोग अल्लाह को शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने रमजान के पूरी महीने रोज रखने और इबादत करने की शक्ति प्रदान की. ईद के दिन की शुरुआत लोग ईदगाहों और मस्जिदों में एक खास तरह की सामूहिक नमाज अदा करने से करते हैं. लोग नए कपड़े पहनते हैं, इत्र लगाते हैं और नमाज के बाद एक-दूसरे को गले लगाकर "ईद मुबारक" कहते हैं. ईद का त्योहार सामाजिक एकता का संदेश देता है, जहां अमीर-गरीब का भेदभाव मिट जाता है. लोग एक साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं.

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पीएम मोदी ने दी बधाई

ईद के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के बड़े नेताओं को बधाई दी, जिसमें जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक और कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी शामिल है.