JNU Molestation Case: जेएनयू परिसर में 8 साल की बच्ची से छेड़छाड़, ट्यूटर का पिता गिरफ्तार; जानें पूरा मामला

8 Year Old Girl Molested In JNU Campus: जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (Jawaharlal Nehru University) कैंपस में 8 साल की मासूम से छेड़छाड़ (Eight Year Old Girl Molested In JNU) का मामला सामने आया है. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने मामले में ट्यूटर के पिता को गिरफ्तार कर लिया है. बता दें कि पीड़ित बच्ची परिवार सहित जेएनयू परिसर (JNU Campus) में रहती है. जान लें कि पीड़िता क्लास 2 की छात्रा है और जेएनयू परिसर में ही एक शख्स के घर ट्यूशन पढ़ने जाती है. गौरतलब है कि सोमवार की शाम को वह अपने ट्यूटर के घर पढ़ने गई थी. इस दौरान टीचर घर पर नहीं थे तो बच्ची इंतजार करने लगी. आरोप है कि ट्यूशन टीचर के पिता ने बच्ची को अकेली देखकर उसके साथ अश्लील हरकत करनी शुरू कर दी. पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पीड़ित बच्ची ने सुनाई आपबीती

बता दें कि वारदात के बाद बच्ची रोते-बिलखते हुए बदहवास हाल में अपने घर पहुंची. कुछ देर बाद उसने पूरी घटना अपनी मां को बताई. इसके बाद वसंतकुंज नॉर्थ पुलिस (Vasant Kunj North Police) को घटना की सूचना दी गई. पुलिस ने बच्ची का मेडिकल टेस्ट करवाया है और मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

बच्ची का करवाया गया मेडिकल

पुलिस अधिकारी ने कहा है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मामले की जांच की जाएगी. घटना के बाद पीड़ित बच्ची ने अपनी मां को आपबीती सुनाई. बच्ची का मेडिकल करवाया गया है.

बीते 10 जुलाई को जेएनयू (JNU) की वीसी शांतिश्री धूलिपुड़ी (Shantishree Dhulipudi) ने कहा कि यूनिवर्सिटी में महिला छात्रावास में सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाने और परिसर के चारों ओर 10 फुट ऊंची दीवार बनाने का प्लान बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि जेएनयू प्रशासन ने वर्तमान में परिसर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एजेंसी को बदलने के मकसद से एक नया सुरक्षा टेंडर जारी किया है. छात्र और टीचर नई सुरक्षा एजेंसी को लाने की प्रशासन से पहले ही कई बार मांग कर चुके हैं.

