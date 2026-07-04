/एकनाथ शिंदे अचानक अस्पताल में भर्ती, पार्टी नेता पहुंचे; डॉक्टरों ने क्या डाइग्नोज किया?

Eknath Shinde Health Update: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को वीकेंड यानी शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के चलते ठाणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एक्सपर्ट डॉक्टरों की एक पूरी टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. आइए बताते हैं कि डॉक्टरों ने उन्हें क्या डाइग्नोज किया और शिंदे की अचानक हुआ क्या?
शिवसेना नेताओं और पारिवारिक सदस्यों से मिल रही जानकारी के मुताबिक राहत की डिप्टी सीएम शिंदे की हालत स्थिर है, उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं है. बीते कुछ दिनों से काम के भारी दबाव और लगातार भागदौड़ के चलते उन्हें कुछ दिनों से कमजोरी महसूस हो रही थी.
महाराष्ट्र विधानमंडल की कार्यवाही के दौरान भी उन्हें बुखार चढ़ गया था. अस्वस्थता के बावजूद शिंदे पहले से तय कुछ जरूरी कार्यक्रमों में शामिल होने ठाणे पहुंचे थे, लेकिन तबीयत ज्यादा खराब होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी गई, जिसके बाद उन्होंने अपने समस्त कार्यक्रम रद्द कर दिए.
शिंदे को बीती रात ठाणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, चिंता की कोई बात नहीं है और उनकी स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है. सुबह भी उनकी सेहत सामान्य बताई गई. उधर पार्टी सूत्रों ने साफ किया है कि उनके नेता को स्वास्थ्य लाभ हो रहा है. वो इलाज और डॉक्टरों की निगरानी के लिए अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी सेहत को लेकर किसी तरह का कोई गंभीर खतरा नहीं है.
शिंदे की तबीयत खराब होने के चलते ठाणे में आयोजित एक पार्टी कार्यक्रम में फेरबदल करना पड़ा. उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की धुले की प्रमुख नेता और उपनेता शुभांगी पाटील को गंगूबाई शिंदे हॉल में आधिकारिक रूप से एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल होना था, लेकिन शिंदे की बीमारी के चलते उन्हें लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे की मौजूदगी में पार्टी में शामिल कराया गया.
बालासाहेब ठाकरे के बाद की पीढी में एकनाथ शिंदे की गिनती महाराष्ट्र में जमीनी पकड़ रखने वाले दिग्गज राजनेताओं में होती है. पार्टी के साधारण कार्यकर्ताओं से लेकर विधायकों-सांसदों से व्यक्तिगत रिश्ते रखने वाले शिंदे अपनी जुबान के धनी है, एक बार जो वायदा कर देते हैं, उसे निभाने में पूरी जान लगा देते हैं. अपने गुरु आनंद दिघे के आशीर्वाद से पुणे से लेकर पूरे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का व्यापक जनाधार है.
वर्तमान में उप मुख्यमंत्री शिंदे, इससे पहले 30 जून 2022 से 5 दिसंबर 2024 तक महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं. 1997 में पहली बार ठाणे नगर निगम में पार्षद चुने गए थे, उसके बाद सत्ता के शीर्ष तक पहुंचकर उन्होंने अपने राजनतिक कौशल से सबको चौंका दिया था.