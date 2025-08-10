महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे.. उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान

Maharashtra Scheme: महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए शुरू की गई लाडकी बहन योजना को लेकर पिछले दिनों जमकर विवाद हुआ था. कारण यह था कि कई जगह पुरुषों द्वारा इसका पैसा लेने के मामले सामने आए थे. ऐसे में विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और अफवाहें उड़ने लगीं कि यह योजना बंद हो सकती है. लेकिन अब उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अकोला में आदिवासी दिवस पर आयोजित विशाल रैली में साफ कर दिया कि यह योजना बंद नहीं होगी और महिलाओं को इसका लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा.

असल में महाराष्ट्र के अकोला में आदिवासी समाज को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा कि जब शिवसेना ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था उस वक्त सत्ता परिवर्तन हुआ और हमने राज्य में नई सरकार बनाई. उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि वे कहते थे कि हमें एक भी विधायक नहीं मिलेगा लेकिन उनकी खुद की हालत यह रही कि 100 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 20 विधायक ही जीत पाए. यहां उन्होंने बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे पर सीधा निशाना साधा.

लाडकी बहन योजना को लेकर भ्रम

रक्षाबंधन के मौके पर आदिवासी कार्यक्रम में शिंदे ने दोहराया कि लाडकी बहन योजना को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम और अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है. विपक्ष चाहे इसे चुनावी जुमला कहे लेकिन सरकार महिलाओं को दिए जाने वाले इस आर्थिक सहारे को जारी रखेगी. उन्होंने कहा कि यह हमारी प्रतिबद्धता है और महिलाओं के हक से कोई समझौता नहीं होगा.

बड़े वादों को भी निभाया जाएगा..

एकनाथ शिंदे ने भरोसा दिलाया कि सरकार ने जो जो वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा. किसानों की कर्जमाफी जैसे बड़े वादों को भी निभाया जाएगा. उन्होंने विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा कि हम वादों से पलटने के लिए ‘प्रिंटिंग मिस्टेक’ का बहाना नहीं बनाएंगे, बल्कि हर घोषणा को जमीन पर उतारेंगे.

हाल ही में दिल्ली में संसद के मानसून सत्र के दौरान शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी. इस दौरान उन्होंने अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री को शॉल पुष्पगुच्छ और भगवान शिवशंकर की छवि भेंट की. यह मुलाकात भी राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय रही जिसमें विकास योजनाओं और राज्य की प्राथमिकताओं पर बातचीत हुई.