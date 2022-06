Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र में सत्ता की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक आई, शिवसेना के बागी गुट ने दायर की याचिका

Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र का सियासी संघर्ष अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है. शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे के गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई हैं. एक याचिका में डिप्टी स्पीकर के नोटिस को चुनौती दी गई है, जिसमें बागियों को अयोग्य ठहराने की बात है. वहीं दूसरी याचिका में अजय चौधरी को शिवसेना की ओर से विधायक दल का नेता बनाए जाने के खिलाफ अपील की गई है. शिंदे गुट की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर सोमवार को ही तत्काल सुनवाई करे.

Rebel Shiv Sena MLA Eknath Shinde approaches Supreme Court against the disqualification notices issued by the Dy Speaker against rebel Maharashtra MLAs. Plea also challenges the appointment of Ajay Chaudhary as the Shiv Sena's legislative leader in the House in place of Shinde. pic.twitter.com/KOBBj6RSiJ

— ANI (@ANI) June 26, 2022