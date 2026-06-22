Uddhav Thackeray: महाराष्ट्र की सियासत में 'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर जारी जबर्दस्त घमासान के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी तीर बेहद तीखे हो गए हैं. मुंबई में मीडिया से मुखातिब होते हुए राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने विरोधियों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि आपको बहुत जल्द एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिलने वाली है. हम कोई भी ऑपरेशन आधा-अधूरा नहीं छोड़ते, और हमारा 'ऑपरेशन टाइगर' पूरी तरह फुलप्रूफ है. आप सभी यह अच्छी तरह जानते हैं और पहले भी इसका अनुभव कर चुके हैं.
शिंदे के बयान के तुरंत बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बेहद हल्के-फुल्के लेकिन तंजिया अंदाज में चुटकी लेते हुए कहा कि ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और जिस बॉडी का ऑपरेशन हुआ है, वह अब सही-सलामत और पूरी तरह फिट है. नेताओं ने तंज कसते हुए यह तक कह दिया कि विपक्ष के नेता संजय राउत आज रात शांति से दो एक्स्ट्रा पैग ले सकते हैं ताकि कल सुबह मीडिया के सामने देने के लिए दो नई गालियां सोच सकें.
Operation Tiger is Foolproof. I never do half-baked operations. U all know that - .@mieknathshinde Ji
Operation is successful & body is now perfectly fit- .@Dev_Fadnavis Ji
Sanjay Raut can peacefully have 2 extra pegs tonight & think of 2 new abuses to hurl tomorrow pic.twitter.com/iujoeLYXOi
BhikuMhatre (@MumbaichaDon) June 21, 2026
डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे गुट (UBT) पर दोहरा रवैया अपनाने का गंभीर आरोप लगाया. बागी सांसद ओमराजे निंबालकर का जिक्र करते हुए शिंदे ने कहा कि कल ओमराजे निंबालकर के पिता के मर्डर केस में अदालत के फैसले का दिन था. उनका पूरा परिवार गहरे दुख में था. ऐसे संवेदनशील समय में भी यूबीटी (UBT) के लोग निंबालकर को अपशब्द कह रहे थे. इनकी हकीकत यह है कि ये दिन में बस उन्हें गाली देते हैं और रात में चुपके से उनके घर जाकर उनके पैर छूते हैं. शिंदे ने साफ किया कि दलबदल को लेकर चल रही सभी अफवाहें झूठी हैं और जनता को जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी.
दूसरी तरफ, शिवसेना (UBT) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई के भांडुप (जो बागी सांसद संजय पाटिल का क्षेत्र है) में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह और शिंदे पर करारा पलटवार किया. ठाकरे ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि मेरे नेतृत्व वाली शिवसेना ही एकमात्र असली शिवसेना है. पाला बदलने वाले सांसदों पर बरसते हुए उद्धव ने जनता से माफी मांगी और कहा कि जिन सांसदों ने विश्वासघात किया, उन्हें जनता ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न पर जिताया था. ऐसे गद्दार लोगों को टिकट देना मेरी भूल थी और इसके लिए मैं मतदाताओं से क्षमा मांगता हूं.
उद्धव ने भावुक कार्ड खेलते हुए कहा कि उनके पिता बालासाहेब ठाकरे ने 30 साल तक कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन कभी उसे खत्म करने की कोशिश नहीं की, जैसा बीजेपी शिवसेना को तोड़ने के लिए कर रही है. उन्होंने याद दिलाया कि कभी महाराष्ट्र में बीजेपी की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं थी, अविभाजित शिवसेना ने ही उंगली पकड़कर उसे राज्य में मजबूत किया था.
इस पूरे विवाद की जड़ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वह बयान है, जो उन्होंने पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर में प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर के एक कार्यक्रम के दौरान दिया था. अमित शाह ने साफ शब्दों में 'ऑपरेशन टाइगर' पर मुहर लगाते हुए कहा था कि पहले हमें 'एकनाथ शिंदे गुट' की शिवसेना कहना पड़ता था, लेकिन अब कोई गुटबाजी नहीं बची है. अब केवल एक ही असली शिवसेना है, जिसका नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं.
कोल्हापुर से देश को संदेश देते हुए अमित शाह ने अवैध घुसपैठ पर भी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को घेरा. शाह ने कड़क लहजे में कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है. देश में अवैध घुसपैठ को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यहां वही लोग रहेंगे जिनका इस देश से वैधानिक संबंध है. विपक्ष घुसपैठियों को महज अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जिसके खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी रहेगी.