Supreme Court: शिंदे गुट ने खटखटाया SC का दरवाजा, कहा- विधायकों को मिल रही हैं धमकियां

Eknath Shinde Group files Petition: महाराष्ट्र में चल रहा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. मामला अब देश के सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है. यहां एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कोर्ट में आरोप लगाया गया है कि गुवाहटी में रह रहे विधायकों को धमकियां दी जा रही हैं.

डिप्टी स्पीकर ने जारी किया था नोटिस

बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर ने सभी बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता का नोटिस जारी किया है. इसके खिलाफ एकनाथ शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. याचिका में शिंदे के स्थान पर अजय चौधरी को सदन में शिवसेना के विधायक नेता के रूप में नियुक्त करने को भी चुनौती दी गई है.

घरों पर किया जा रहा हमला

एकनाथ शिंदे ग्रुप की तरफ से पेश वकील नीरज किशन कौल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि शिंदे और अन्य विधायकों ने हाईकोर्ट से संपर्क नहीं किया था, क्योंकि विधायक राज्य मशीनरी को तोड़ रहा है. हमारे घरों पर हमला किया जा रहा है.

Senior advocate Neeraj Kishan Kaul, appearing for rebel MLAs, tells SC that the Dy Speaker has no authority to deal with the issue till the question of his removal is decided. What is sought to be done in this matter is undue haste, violation of principles of natural justice.

