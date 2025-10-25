दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा

इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने भी शिंदे परिवार को भी दिवाली की शुभकामनाएं दीं. राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से यह बैठक अत्यंत अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें राज्य और केंद्र के बीच सहयोग को और सुदृढ़ करने के साथ-साथ आगामी विकास परियोजनाओं की रणनीतियों पर भी चर्चा हुई.
Eknath Shinde Met PM Modi: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की. इस अवसर पर शिंदे ने प्रधानमंत्री को दिवाली और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने प्रधानमंत्री को शाल, पुष्पगुच्छ और संत तुकाराम महाराज की प्रतिमा भेंट स्वरूप प्रदान की. बैठक के दौरान केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई. इस दौरान उन्होंने पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट पर भी बातचीत की.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एनडीए के सभी घटक दलों को विचारों और उद्देश्यों से एकजुट रहकर गठबंधन को और मजबूत बनाना चाहिए. उन्होंने शिंदे परिवार को भी दिवाली की शुभकामनाएं दीं. राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से यह बैठक अत्यंत अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें राज्य और केंद्र के बीच सहयोग को और सुदृढ़ करने के साथ-साथ आगामी विकास परियोजनाओं की रणनीतियों पर भी चर्चा हुई. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक के दौरान चर्चा के प्रमुख बिंद कुछ इस प्रकार से रहे.
दीवाली के अवसर पर सौजन्य मुलाकात; शिंदे ने प्रधानमंत्री को तुकाराम महाराज की मूर्ति भेंट की.
महाराष्ट्र में चल रही विकास परियोजनाओं पर चर्चा; पीएम मोदी ने प्रमुख पहलों के बारे में पूछताछ की.
प्रधानमंत्री ने महायुति सरकार के तहत किए जा रहे कार्यों की सराहना की और उसी भावना के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी.
पीएम मोदी ने मुंबई में प्रस्तावित पॉड टैक्सी परियोजना में गहरी रुचि दिखाई; शिंदे ने उन्हें प्रगति और भविष्य की योजना के बारे में जानकारी दी.
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बारे में भी पूछताछ की. शिंदे ने उन्हें स्थिति से अवगत कराया.
पीएम मोदी ने किसानों और राहत प्रयासों के लिए पूर्ण केंद्रीय समर्थन का आश्वासन दिया.
महायुति और एनडीए के साझा विकास एजेंडे पर दिया जोर
महायुति और एनडीए के साझा विकास एजेंडे पर बल देते हुए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि दोनों गठबंधन विकास के मार्ग पर एकजुट होकर काम कर रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े मुद्दों और परियोजनाओं को प्राथमिकता देना ही गठबंधन की मूल प्रतिबद्धता है. आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर शिंदे ने कहा कि सीट बंटवारे और रणनीति से जुड़ा अंतिम निर्णय वरिष्ठ नेताओं द्वारा सामूहिक रूप से लिया जाएगा. उन्होंने इन चुनावों को 'जमीनी स्तर के चुनाव' बताते हुए कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर संवाद बढ़ाने का आह्वान किया.
