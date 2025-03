'कभी तो बाहर आएगा..., बर्दाश्त नहीं करेंगे', कुणाल कामरा पर क्या बोले एकनाथ शिंदे और उनके मंत्री?

Eknath Shinde on Kunal Kamra: मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर एक स्टैंड-अप शो के दौरान टिप्पणी की, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है. उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया है. जिसके बाद राज्य सरकार के मंत्रियों की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है. शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गुलाबराव पाटिल ने कहा कि अगर कुणाल कामरा माफी नहीं मांगते तो उनसे 'शिवसेना के अंदाज में' बात की जाएगी. उन्होंने कहा कि शिवसेना इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी और कामरा कहीं न कहीं तो बाहर आएंगे ही.

गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने भी कहा कि कुणाल कामरा को उनके किए की सजा मिलेगी. उन्होंने इसे अस्वीकार्य बताया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री और हिंदू देवी-देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कॉमेडी का मजा लिया जाता है लेकिन इस तरह की कॉमेडी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On Comedian Kunal Kamra refusing to apologise for his statement during a show, Maharashtra MoS Home, Yogesh Ramdas Kadam says, " He will be punished. If you are going to insult Supreme Court, PM of India, Hindu Gods and Goddesses, it is not… pic.twitter.com/CGgqApU1i1

— ANI (@ANI) March 25, 2025