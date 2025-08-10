'महायुति गठबंधन में सब ठीक, मेरे दिल्ली दौरे से विपक्ष को लगती है मिर्ची', शिंदे ने बताया किसने किया बालासाहेब का अपमान?
Advertisement
trendingNow12875158
Hindi Newsदेश

'महायुति गठबंधन में सब ठीक, मेरे दिल्ली दौरे से विपक्ष को लगती है मिर्ची', शिंदे ने बताया किसने किया बालासाहेब का अपमान?

Maharashtra News: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर विपक्ष के ऊपर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि उनका लगातार दिल्ली दौरे महायुति गठबंधन के सहयोगियों भाजपा और राकांपा के लिए कोई परेशानी का कारण नहीं हैं. बल्कि उनका लगातार दिल्ली दौरा विपक्षी खेमे में बेचैनी पैदा कर रहा है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 10, 2025, 07:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'महायुति गठबंधन में सब ठीक, मेरे दिल्ली दौरे से विपक्ष को लगती है मिर्ची', शिंदे ने बताया किसने किया बालासाहेब का अपमान?

Eknath Shinde: महाराष्ट्र की सियासत में अक्सर तकरार देखी जाती है. पक्ष-विपक्ष एक दूसरे के ऊपर निशाना साधते रहते हैं. चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाने के बाद सीएम फडणवीस ने शरद पवार पर कई सवाल खड़ा किया था. अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनके लगातार दिल्ली दौरे महायुति गठबंधन के सहयोगियों भाजपा और राकांपा के लिए कोई परेशानी का कारण नहीं हैं. बल्कि उनका लगातार दिल्ली दौरा विपक्षी खेमे में बेचैनी पैदा कर रहा है. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं. 

विपक्ष को होती है दिक्कत
अपने लगातार दिल्ली दौरों को लेकर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के विकास से जुड़े कई मुद्दे अभी लंबित है जिसकी वजह से वो संसद सत्र के दौरान शिवसेना सांसदों से मिलने और पार्टी के अन्य नेताओं से मिलने जाते हैं. महायुति गठबंधन में किसी तरह की चिंता की बात नहीं है हालांकि विपक्षी पार्टियां काफी ज्यादा असहज महसूस करती हैं. बता दें कि विपक्षी शिवसेना-यूबीटी और कांग्रेस शिंदे के दिल्ली दौरे के पीछे निशाना साधते हुए तर्क देते हैं कि उनके और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच तनाव है और सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. 
 
क्यों छोड़ी थी शिवसेना
इसके अलावा आगे बोलते हुए कहा कि क्या उन लोगों से मिलना गलत है जिन्होंने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर या अयोध्या में राम मंदिर बनाकर बालासाहेब ठाकरे के सपनों को पूरा किया? शिंदे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना-कांग्रेस और राकांपा की महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार को यह कहते हुए गिरा दिया कि ठाकरे ने शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे द्वारा प्रतिपादित हिंदुत्व के सिद्धांतों को त्याग दिया है. 

'बिना काम के नहीं आता हूं'
साथ ही साथ कहा कि जब भी मैं अपने गांव जाता हूं या दिल्ली आता हूं, विपक्ष को बहुत परेशानी होती है लेकिन, मैं अपना काम करता रहता हूं, वे जो चाहें सोचने के लिए स्वतंत्र हैं मैं बिना किसी काम के यहां नहीं आता. बता दें कि बीते हफ्ते शिंदे ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी.  शिवसेना-यूबीटी के लिए उनके दिल्ली दौरों की आलोचना करना आसान है, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि उन्होंने उन लोगों से हाथ मिला लिया है जिन्होंने बालासाहेब ठाकरे को छह साल तक मताधिकार से वंचित करके उनका अपमान किया है. बता दें कि साल 2022 में शिंदे शिवसेना के दो-तिहाई से ज्यादा विधायकों और सांसदों के साथ बाहर चले गए थे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
अभिनव त्रिपाठी

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Eknath Shinde

Trending news

PAK के सामने अब नेवी दिखाएगी ताकत, अरब सागर में गरजेगी जलसेना, दो दिन मचेगा कहर
Indian Navy
PAK के सामने अब नेवी दिखाएगी ताकत, अरब सागर में गरजेगी जलसेना, दो दिन मचेगा कहर
शकुन रानी ने सच में दो बार वोट डाला? राहुल गांधी के दावे पर चुनाव आयोग का नोटिस
rahul gandhi news
शकुन रानी ने सच में दो बार वोट डाला? राहुल गांधी के दावे पर चुनाव आयोग का नोटिस
ISRO स्पेस में भेजेगा US का भारी-भरकम सैटेलाइट, भारत की ताकत से दुनिया भी सन्न
ISRO
ISRO स्पेस में भेजेगा US का भारी-भरकम सैटेलाइट, भारत की ताकत से दुनिया भी सन्न
पीएम के कानों में खुसुर-फुसर करते दिखे डिप्टी CM शिवकुमार, कांग्रेस को चुभेगी तस्वीर
Karnataka News
पीएम के कानों में खुसुर-फुसर करते दिखे डिप्टी CM शिवकुमार, कांग्रेस को चुभेगी तस्वीर
आयरलैंड में फिर भारतीय पर हमला: मासूम बच्ची के बाद 52 साल के शख्स को बेरहमी से पीटा
Ireland
आयरलैंड में फिर भारतीय पर हमला: मासूम बच्ची के बाद 52 साल के शख्स को बेरहमी से पीटा
ट्रंप ने बहुत मनमानी कर ली, अब भारत की बारी; टैरिफ के खिलाफ मिलेगा करारा जवाब
Donal trump
ट्रंप ने बहुत मनमानी कर ली, अब भारत की बारी; टैरिफ के खिलाफ मिलेगा करारा जवाब
कराची पोर्ट पर ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार थी नौसेना, फिर पीएम ने क्या कहा था?
indian navy news
कराची पोर्ट पर ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार थी नौसेना, फिर पीएम ने क्या कहा था?
'अच्छे-अच्छों को झुकाया है, वो क्यों नहीं झुकेंगे..',J&K में कांग्रेस नेता की हुंकार
jammu kashmir news
'अच्छे-अच्छों को झुकाया है, वो क्यों नहीं झुकेंगे..',J&K में कांग्रेस नेता की हुंकार
'सबके बॉस तो हम हैं...', ट्रंप के टैरिफ पर बरसे राजनाथ, बोले- कुछ लोग तो बस जलते हैं
rajnath singh
'सबके बॉस तो हम हैं...', ट्रंप के टैरिफ पर बरसे राजनाथ, बोले- कुछ लोग तो बस जलते हैं
शादी हुए 5 महीने.. दिवाली पर लौटने का वादा अधूरा, कुलगाम में शहीद लुधियाना का वीर
kulgam news
शादी हुए 5 महीने.. दिवाली पर लौटने का वादा अधूरा, कुलगाम में शहीद लुधियाना का वीर
;