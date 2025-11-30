Advertisement
किसी भी अन्याय को नहीं करेंगे बर्दाश्त... शिंदे ने पुलिस को दी चेतावनी; CM फडणवीस पर साधा निशाना

Mumbai: महाराष्ट्र के आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सतारा में रैली के दौरान पुलिस को कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं पर झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं और पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है. शिंदे ने कहा कि वे हर कार्रवाई की जानकारी रखते हैं और किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 30, 2025, 01:35 PM IST
Maharashtra Local Body Polls: महाराष्ट्र में आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक हलचल चरम पर है. महायुति गठबंधन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार पूरी ताकत से मैदान में उतरे हैं. हालांकि, भाजपा और शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के बीच बढ़ते तनाव चुनावी माहौल में नई दिशा जोड़ रहे हैं.

रैली में शिंदे का सख्त रुख, पुलिस को दी सीधी चेतावनी

सतारा के फलटण में आयोजित एक प्रचार रैली में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुलिस प्रशासन को खुले मंच से कठोर चेतावनी दी. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं पर झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं और पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है. यह हमला अप्रत्यक्ष रूप से गृह विभाग संभालने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर इशारा करता हुआ भी माना जा रहा है. शिंदे ने अपने भाषण में कहा कि मैं शांत स्वभाव का हूं, लेकिन जरूरत पड़ने पर निर्णायक बनता हूं जैसा 2022 में पूरे देश और दुनिया ने देखा. उन्होंने फलटण की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनके कार्यकर्ताओं और लाडली बहनों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अवैध दबाव के आगे न झुकें क्योंकि वे हर कार्रवाई की जानकारी रखते हैं.

एकनाथ शिंदे ने कराड और सतारा क्षेत्र में अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष से 400 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता जरूरतमंदों तक पहुंचाई है. उन्होंने दावा किया कि 70000 से अधिक मरीजों को इस कोष से मदद मिली है. कोल्हापुर में शासन आपके द्वार कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए शिंदे ने बताया कि एक मुस्लिम महिला ने 3 लाख रुपये की सहायता मिलने के बाद अपने बच्चे की जान बचने पर उनका आभार व्यक्त किया था. शिंदे ने कहा कि मैं जनता के पैसे को जनता की भलाई में खर्च करने में कभी पीछे नहीं हटता. फाइलें आती हैं और मैं तुरंत हस्ताक्षर करता हूं. उन्होंने यह भी कहा कि वे विकास कार्यों में किसी तरह के अवरोध को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन बिना उकसावे के किसी के मामलों में दखल नहीं देंगे.

2 दिसंबर को मतदान, 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे

इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग के अनुसार 288 शहरी स्थानीय निकायों, 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में 2 दिसंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे. इन निकायों में कोंकण (27), नासिक (49), पुणे (60), छत्रपति संभाजीनगर (52), अमरावती (45) और नागपुर (55) क्षेत्र शामिल हैं. 29 नगर निगमों के चुनाव बाद में होंगे. इन चुनावों में कुल 1.07 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 53.79 लाख पुरुष, 53.23 लाख महिलाएं और 775 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. मतदान ईवीएम के जरिए कराया जाएगा.

Shashank Shekhar Mishra

