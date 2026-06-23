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El Nino ने बढ़ाई चिंता तो Ethanol ने बढ़ाया दबाव... गन्ने पर मंडराया संकट, क्या महंगी हो जाएगी 'मिठास'?

El Nino Impact on Sugar Production: भारत समेत दुनिया के कई देशों में मौसम को लेकर चिंता बढ़ा रहे El Nino का असर अब भारत के चीनी उद्योग पर भी पड़ सकता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि कमजोर मानसून से गन्ने की पैदावार कम हो सकती है, वहीं Ethanol की बढ़ती मांग भी गन्ने की मांग तेज कर दी है. इससे चीनी उत्पादन में कमी होने की आशंका है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 23, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:41 AM IST
El Nino ने बढ़ाई चिंता तो Ethanol ने बढ़ाया दबाव... गन्ने पर मंडराया संकट, क्या महंगी हो जाएगी 'मिठास'?

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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