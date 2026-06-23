El Nino Impact: दुनिया भर में इन दिनों एल नीनो का खतरा मंडरा रहा है, और वैज्ञानिक लगातार इसके असर पर नजर बनाए हुए हैं. मौसम में होने वाले इस बदलाव ने पहले ही कई देशों में तापमान, बारिश और और खेती को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. अब एक नई चिंता सामने आई है. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि एल नीनो आने के कारण से गन्ने की पैदावार बड़ी मात्रा में प्रभावित हो सकती है, जिससे आने वाले महीनों में चीनी की उपलब्धता और कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है. अगर यह आशंका सच साबित होती है, तो इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है.
प्रशांत महासागर में लगातार मजबूत हो रहे एल नीनो ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं. ट्रेडर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर एल नीनो के कारण देश में गन्ने के उत्पादन पर असर पड़ता है, तो भारत आने वाले कई सालों तक ग्लोबल शुगर एक्सपोर्ट मार्केट से पूरी तरह बाहर हो सकता है. बता दें कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश है.
एल नीनो एक ऐसी मौसमी घटना है जिसमें प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म उठता है. भले ही यह हलचल भारत से दूर होता है, लेकिन इसका सीधा असर भारत के दक्षिण-पश्चिम मानसून पर देखने को मिलता है. भारत में होने वाली कुल सालाना बारिश का करीब 75% हिस्सा इसी मानसून से आता है. गन्ने की फसल को पूरे सीजन में बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है. अगर बारिश कम होती है, तो इससे गन्ने के पैदावर पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है, जिससे देश का कुल चीनी उत्पादन कम हो जाएगा.
इंडस्ट्री के अनुमानों के अनुसार, इस सीजन में भारत का चीनी उत्पादन घरेलू मांग से भी कम रहने की आशंका है. इस साल चीनी का उत्पादन लगभग 2.79 करोड़ मीट्रिक टन रहने का अनुमान है, वहीं देश में हर साल करीब 2.85 करोड़ मीट्रिक टन चीनी की खपत होती है. चीनी उत्पादन में यह कमी ऐसे समय में आ रही है जब भारत सरकार ने घरेलू बाजार में महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए चीनी एक्सपोर्ट पर 30 सितंबर 2026 तक पहले ही रोक लगा रखी है.
चीनी की उपलब्धता कम होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत सरकार गन्ने से एथेनॉल बनाने पर काफी जोर दे रही है. गन्ने का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में होने के कारण चीनी बनाने के लिए कम गन्ना बच रहा है. वहीं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में चीनी की सप्लाई कैसी रहेगी, यह पूरी तरह मौसम पर निर्भर करता है. IMD ने भी इस साल कमजोर मानसून और सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया है. आने वाले महीनों में एल नीनो कितना खतरनाक रूप लेता है, इसी पर भारत के चीनी उद्योग का भविष्य तय होगा.