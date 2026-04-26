'भट्टी' की तरह तपा देश, लू के थपेड़ों से हलकान उत्तर भारत; 27 अप्रैल को कैसा रहेगा मौसम, IMD ने बताया

Weather Update 27 April: भारत में इस समय कई क्षेत्रों में भीषण लू चल रही है, और दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 95 भारत के हैं, जिससे बढ़ते तापमान के प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. आधा भारत आज भी भट्टी की तरह तपा. सूरज डूबने के कई घंटे बाद भी गर्म हवाओं के झोंके लू के थप्पड़ ऐसे महसूस हो रहे हैं. ऐसे में कैसा रहेगा दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कल का मौसम (Kal ka mausam) आइए जानते हैं.

फिर 45 के पार गया पारा, लू के थपेड़ों से हलकान हुए लोग

वैश्विक तापमान रुझानों के आंकड़ों के मुताबिक भारत के शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है. बीते कुछ दिनों से भारत वैश्विक लू का केंद्र बन गया है. गर्म लू के थपेड़ों ने लोगों को परेशान कर दिया है. रात नौ बजे भी लोगों को चैन नहीं पड़ रही है. देश के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से काफी ऊपर पहुंच गया है. कुछ इलाकों में यह 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जो गर्मियों के इस सीजन के आगाज से पहले ही भयानक हीटवेव यानी लू चलने की ओर इशारा कर रहा है.

देश के मौसम का हाल

दिल्ली, यूपी में लखनऊ, महाराष्ट्र में नागपुरा और अकोला, ओडिशा में भुवनेश्वर और मध्य प्रदेश के भोपाल में लू के थपेड़ों ने लोगों को परेशान किया है. भीषण गर्मी के चलते देशभर में सार्वजनिक स्वास्थ्य और लोगों को तेज लू से बचाने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. बढ़ते तापमान के बीच मौसम विभाग यानी आईएमडी (IMD) ने लोगों से लू से संबंधित बीमारियों से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह जारी की है.

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मौसम विभाग की चेतावनी

आईएमडी की इस एडवायजरी में कहा गया है कि लंबे समय तक चलने वाली भीषण गर्मी से लोगों को कई तरह की शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. जिनमें लू लगने जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ना, बिजली की खपत बढ़ना और पानी की कमी होना शामिल है. लू की इस लहर ने जलवायु परिवर्तन और खराब मौसम को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं.

कल का मौसम 27 अप्रैल के मौसम का हाल

अगले तीन दिनों तक देश के उत्तर-पश्चिमी और मध्य भागों में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है. हालांकि 72 घंटों बाद लू के प्रकोप में की आएगी. आईएमडी के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में सोमवार को भीषण लू की स्थिति रहेगी.

दिल्ली में लू चलेगी यूपी में ऐसा रहेगा मौसम

दिल्ली में कल यानी 27 अप्रैल को दिन में जानलेवा लू वाली गर्म हवा के थपेड़े सताएंगे. दिल्ली का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया गया है. यूपी के कई शहरों में अधिकतम 42 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री का पूर्वानुमान है.

रात में बढ़ेगी गर्मी

मौसम विभाग ने सोमवार को ओडिशा के कुछ इलाकों में और बुधवार तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गर्म और उमस भरे मौसम का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में रातें पहले से भी गर्म रहने की संभावना है.

सोमवार को इन राज्यों में बारिश का अनुमान

मौसम विभाग ने 27 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 27 अप्रैल को देश के 9 राज्यों में बारिश-तूफान मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं. जिन राज्यों में बारिश की संभावना है उनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. इन राज्यों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अनुमान लगाया गया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी का प्रयागराज सबसे गर्म रहा. जहां पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार गया. दिल्ली में पारे का मीटर 43 के पार गया.

खतरनाक है लू?

दोपहर में बाहर जाने से बचें.

डिहाइड्रेशन से बचने के लिए थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पीते रहें.

हीट स्ट्रोक के खतरे से बचने के लिए सिर ढक कर निकलें.

अलनीनो का मैटर

मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर अल नीनो का पूर्वानुमान सही साबित होता है, तो भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. इसमें कमजोर मानसून, अधिक तापमान, लू की तीव्रता, जल की कमी और कृषि उत्पादन में गिरावट शामिल हैं. अल नीनो एक प्राकृतिक चक्र है, लेकिन बदलती जलवायु के दौर में इसके दुष्परिणाम घातक हो गए हैं.