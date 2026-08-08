कहीं डूबते शहर, कहीं सूखे का कहर! क्या 'अल नीनो' बिगाड़ रहा है भारत का मौसम? समझिए क्या पड़ेगा असर

El Nino Effect India: पूर्वोत्तर के राज्यों में उफान मारती नदियां और जलमग्न गांव, दक्षिण और पश्चिम भारत में मूसलाधार बारिश से ठप पड़ते शहर, तो दूसरी ओर कुछ मैदानी क्षेत्रों में मानसूनी बारिश का लंबे समय तक इंतजार... भारत में मानसून का मिजाज इस बार बेहद अनिश्चित और भयावह नजर आ रहा है. एक तरफ जहां अचानक आई बाढ़ (Flash Floods) और भूस्खलन (Landslides) से जान-माल का भारी नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ हिस्सों में असमान बारिश के कारण सूखे की आशंका मंडराने लगी है. मौसम के इस रौद्र रूप के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या भारत के इस बिगड़ते मानसूनी चक्र के पीछे 'अल नीनो' की बड़ी भूमिका है?
मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के आंकड़ों के अनुसार, देश में मानसूनी बारिश का वितरण इस बार अत्यधिक असमान है. मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और कोच्चि जैसे बड़े शहरों में कुछ ही घंटों के भीतर महीनों की बारिश दर्ज की जा रही है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत (विशेष रूप से असम) में मूसलाधार बारिश के चलते नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. सैकड़ों गांव जलमग्न हैं और सड़कें बह जाने से मुख्य संपर्क टूट गया है. एक तरफ जहां कई राज्यों में तैयार या बोई गई फसलें बाढ़ के पानी में डूबकर नष्ट हो चुकी हैं, वहीं देश के कुछ कृषि-प्रधान राज्यों में जरूरत के वक्त बारिश न होने से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है.
अल नीनो प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) की भूमध्यरेखीय सतह का असामान्य रूप से गर्म होना है. वैज्ञानिक दृष्टि से, जब प्रशांत महासागर का पानी गर्म होता है, तो वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण में भारी बदलाव आता है. सामान्य परिस्थितियों में, भारत की ओर चलने वाली मानसूनी हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भरपूर नमी लेकर आती हैं, जिससे पूरे देश में एक समान बारिश होती है. लेकिन अल नीनो के प्रभावी होने पर मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं.
मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार 'अल नीनो' का असर थोड़ा जटिल है. अल नीनो की वजह से मानसून की शुरुआत में बारिश की सामान्य गति धीमी रही. लेकिन जब बंगाल की खाड़ी में स्थानीय स्तर पर कम दबाव के क्षेत्र बने, तो नमी से भरे बादलों ने देश के चुनिंदा हिस्सों में अचानक भारी बारिश कर दी. यानी, अल नीनो ने पूरे मानसूनी पैटर्न को असंतुलित कर दिया, जहां बारिश हुई, वहां जलप्रलय आ गया और जहां चूक हुई, वहां सूखा पड़ गया.
मौसम के इस बिगड़ते मिजाज का असर केवल आज की बारिश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले दिनों में यह देश की अर्थव्यवस्था और जनजीवन को गहरे संकट में डाल सकता है.
खाद्य महंगाई और रबी-खरीफ फसलों का नुकसान
धान, तिलहन, दलहन और कपास जैसी खरीफ फसलें अत्यधिक पानी या पानी की कमी दोनों ही स्थितियों में बर्बाद होती हैं. यदि बुआई का रकबा घटता है या फसलें नष्ट होती हैं, तो आने वाले महीनों में चावल, दाल और सब्जियों की कीमतें आसमान छू सकती हैं. इससे आम आदमी की थाली पर महंगाई की सीधी मार पड़ेगी.
जल-जनित बीमारियों का खतरा और स्वास्थ्य संकट
बाढ़ के पानी के घटने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में जलभराव के कारण मच्छर जनित बीमारियां (डेंगू, मलेरिया) और दूषित पानी से होने वाले रोग (टाइफाइड, हैजा, पेट के इंफेक्शन) तेजी से फैलते हैं. अस्पतालों पर स्वास्थ्य सुविधाओं का दबाव अत्यधिक बढ़ जाएगा.
आर्थिक नुकसान और बुनियादी ढांचे की बर्बादी
सड़कों, पुलों, बिजली के खंभों, सरकारी इमारतों और निजी मकानों को जो क्षति पहुंची है, उसके पुनर्निर्माण में केंद्र और राज्य सरकारों को हजारों करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे. इससे बुनियादी ढांचागत विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है.
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अल नीनो कोई नई घटना नहीं है, लेकिन ग्लोबल वॉर्मिंग और क्लाइमेट चेंज ने अल नीनो के प्रभाव को कई गुना अधिक खतरनाक बना दिया है. समुद्र का तापमान लगातार बढ़ने के कारण हवा में नमी सोखने की क्षमता बढ़ी है, जिसके कारण अब हल्की या मध्यम बारिश के बजाय 'शॉर्ट-ड्यूरेशन एक्सट्रीम रेन' (कम समय में अत्यधिक मूसलाधार बारिश) का चलन बढ़ गया है.
आने वाले दिनों में यदि देश को इन मौसमी आपदाओं से बचना है, तो शहरी नियोजन, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम और जलवायु-अनुकूल कृषि की दिशा में ठोस कदम उठाने ही होंगे.