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अल नीनो के मजबूत होते ही, बारिश पर मंडराया खतरा… क्या भारत में समय से पहले मानसून की होगी विदाई? वैज्ञानिकों ने चेताया

जुलाई में भले ही देश के कई शहरों में भारी बारिश के कारण आफत आई हो, लेकिन आने वाले दिनों में किसानों को बारिश के लिए इंतजार करना पड़ सकता है. वैज्ञानिकों के कहा कि अल नीनो फिर से एक्टिव हो रहा है और इस कारण मानसून पर गहरा असर पड़ेगा.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 02, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:39 AM IST
अल नीनो के मजबूत होते ही, बारिश पर मंडराया खतरा… क्या भारत में समय से पहले मानसून की होगी विदाई? वैज्ञानिकों ने चेताया
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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