/अल नीनो के मजबूत होते ही, बारिश पर मंडराया खतरा… क्या भारत में समय से पहले मानसून की होगी विदाई? वैज्ञानिकों ने चेताया

Strong El Nino Effect: भारत के कुछ शहरों में आफत की बारिश हो रही है, तो कुछ शहरों में आसमान में बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन पानी की एक बूंद जमीन पर नहीं बरस रही है. देर से शुरू हुई मानसूनी बारिश का रफ्तार फिर से थमने की संभावना है. इस बात की चिंता वैज्ञानिकों ने जताई है. मौसम वैज्ञानिकों का मानना हा कि प्रशांत महासागर में अल-नीनो काफी तेजी से मजबूत हो रहा है, जो इस साल मानसून पर गहरा असर डाल सकता है.
दरअसल, अगस्त के महीने में मौसम वैज्ञानिकों ने सामान्य बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन अल-नीनो के लगातार मजबूत होने के कारण इसपर ग्रहण लगता नजर आ रहा है. जुलाई से सितंबर के बीच पहले ही आईएमडी की ओर से सामान्य से कम बारिश की संभावना जताई गई है. अब नई चेतावनी ने किसानों की चिंता सबसे अधिक बढ़ा दी है.
ज्ञात हो कि अल नीनो एक प्रकृतिक जलवायु घटना हैस जिसमें भू-मध्यरेखीय प्रशांत महासागर का सतही पानी सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है. जिसका असर दुनिया के कई हिस्सों पर देखने को मिलता है. भारत में अल नीनो के दौरान अक्सर मानसून कमजोर पड़ने लगता है. जिस कारण कई बार सामान्य से काफी कम बारिश होती है.
मौसम वैज्ञानियों का कहना है कि जुलाई में अल नीनो का प्रभाव उतना मजबूत नहीं था, जितनी आशंका जताई जा रही थी. जानकार बताते हैं कि इसकी असली वजह हिंद महासागर की मौजूदा परिस्थियां और अन्य क्षेत्रीय मौसमीय कारक थे. हालांकि, अगस्त से अक्टूबर के बीच अल नीनो के और मजबूत होने की संभावना है, जिसका असर बारिश पर पड़ना लगभग तय माना जा रहा है.
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अल नीनो लगातार मजबूत हो रहा है, तो देश के कई हिस्सों में बारिश की कमी देखने को मिल सकती है. इसका सबसे अधिक असर किसानों पर पड़ेगा. कृषि उत्पादन, जल उपलब्धता और बिजली उत्पादन पर भी इसका असर पड़ना लगभग तय है. हालांकि, अंतिम स्थित स्थानीय मौसम प्रणाली और हिंद महासागर की परिस्थियों पर ही निर्भर करेगी.
जानकारों का कहना है कि किसानों और राज्य सरकारों को मौसम के बदलते रुख पर लगातार नजर रखनी चाहिए. बता दें कि यदि अगस्त और सितंबर में बारिश कम होती है, तो जल प्रबंधन और सिंचाई की बेहतर तैयारी करना भी जरूरी होगा. लोगों से मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों और पूर्वानुमानों का पालन करने की सलाह दी गई है.