What are Effects of El Niño: एक समय था जब मानसून का मतलब बारिश के पानी से भरी गलियां में कागजी नावें तैरना, गरम चाय की प्याली और पकौड़ों की प्लेट होता था. लाखों भारतीयों के लिए बारिश का मौसम परेशानी नहीं बल्कि एंज्वॉय करने का मौसम होता था. लेकिन वह दौर बीता हुआ नजर आता है. आज मानसून की बात आते ही लोगों में चिंता की भावना पैदा हो जाती है.
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, देर से या कमजोर मानसून अब केवल किसानों को ही प्रभावित नहीं कर रहा. इससे खाद्य पदार्थों की कीमतें, बिजली बिल, आय, मुद्रास्फीति और यहां तक कि भारतीय रिजर्व बैंक के फैसलों पर भी असर पड़ रहा है. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि प्रशांत महासागर में एल नीनो की स्थिति विकसित हो रही है. जिसकी वजह से इस साल कम बारिश की परिस्थितियां बन रही हैं.
पिछले एक दशक की बात करें तो भारत लगातार घटती बारिश से जूझता रहा है. भीषण लू ने पहले ही खेतों में पैदावार घटा दी है. इसने बिजली ग्रिड पर दबाव बढ़ाया और रोजमर्रा की जिंदगी को भी तनाव में डाला है. ऐसा ही हाल इस वर्ष भी रहने की संभावना जताई जा रही है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इस साल सिर्फ 90% वर्षा का अनुमान लगाया है. देश तीन साल में पहली बार सामान्य से कम मानसून और 2015 के बाद सबसे कमजोर बारिश का पूर्वानुमान देख सकता है.
वैज्ञानिकों के अनुसार, एल नीनो एक ऐसी प्राकृतिक जलवायु घटना है, जिसमें प्रशांत महासागर की मध्य और पूर्वी सतही के जल का तापमान सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है. सामान्य स्थिति में ये हवाएं गर्म पानी को भाप बनाकर पश्चिम की ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं. लेकिन एल नीनो में ये गर्म हवाएं कमजोर या उलट जाती हैं. इसकी वजह से गर्म पानी से बनी भाप पूर्व की ओर बढ़ती है. जिससे वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण बिगड़ जाता है.
IMD Weather Warning !
Very heavy to extremely Heavy rainfall likely over northeast India till 25th and over Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim till 22nd June. 2026.
Stay updated with official weather forecasts and follow local advisories. #IMD #WeatherWarning #HeavyRainfall… pic.twitter.com/c8lf1fxNw9
— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 21, 2026
खास बात ये है कि एल नीनो हर 2 से 7 साल में होता है और 9 से 12 महीने तक रहता है. भारत में यह ऐतिहासिक रूप से कमजोर मानसून से जुड़ा रहा है. 1950 के बाद देश में 16 एल नीनो वर्ष आए, जिनमें 7 में सामान्य से कम बारिश हुई.
इस साल मानसून की स्थिति की बात करें तो वह फिलहाल दक्षिण महाराष्ट्र में रुक गया लगता है. देश में 4 जून से 18 जून तक महज 42.6 मिमी बारिश हुई, जबकि बारिश का सामान्य स्तर 72.2 मिमी था. यानी इस सामान्य स्तर से 41% कम बारिश हुई. इस दौरान मध्य भारत में 67%, पूर्व और उत्तर-पूर्व में 42%, दक्षिण प्रायद्वीप में 22% और उत्तर-पश्चिम में 6% कम बारिश हुई.
विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने इस साल जून से अगस्त में 80% और उसके बाद 90% एल नीनो की संभावना बताई है. IMD ने भी मानसूनी बारिश का अनुमान 92% से घटाकर 90% कर दिया है. इसकी वजह से उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु समेत 12 राज्य गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं. बारिश कम होने की वजह से वहां पर उपज कम हो सकती है. जिसका असर किसानों की आमदनी पर पड़ सकता है.
इसी का नतीजा है कि देश में लू और गर्म हवाओं के दिन लगातार बढ़ रहे हैं. इसकी वजह से टमाटर, मिर्च और गोभी का उत्पादन कम हो गया है. जिससे इनकी कीमतें बढ़ गई हैं. सब्जियां, फल, खाद्य तेल और मसाले महंगे हो रहे हैं. एसबीआई रिसर्च के अनुसार एल नीनो से टमाटर की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं. इन हालातों को देखते हुए RBI ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है.