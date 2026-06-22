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अल नीनो का खतरा! कमजोर मानसून से पड़ेगी महंगाई की मार, इस बार कितना बिगड़ सकता है आपकी रसोई का बजट?

Monsoon 2026 Update and El Niño Effects: इस साल मौसम पर अल नीनो का बड़ा खतरा मंडरा रहा है. इसकी वजह से मानसून कमजोर होने का अनुमान जाहिर किया गया है. कहा जा रहा है कि इस बार कमजोर मानसून की वजह से लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है. इस वजह से मौसम इस बार आपकी रसोई का बजट बिगाड़ सकता है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 22, 2026, 03:07 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:07 AM IST
अल नीनो का खतरा! कमजोर मानसून से पड़ेगी महंगाई की मार, इस बार कितना बिगड़ सकता है आपकी रसोई का बजट?
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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