पिछले एक दशक की बात करें तो भारत लगातार घटती बारिश से जूझता रहा है. भीषण लू ने पहले ही खेतों में पैदावार घटा दी है. इसने बिजली ग्रिड पर दबाव बढ़ाया और रोजमर्रा की जिंदगी को भी तनाव में डाला है. ऐसा ही हाल इस वर्ष भी रहने की संभावना जताई जा रही है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इस साल सिर्फ 90% वर्षा का अनुमान लगाया है. देश तीन साल में पहली बार सामान्य से कम मानसून और 2015 के बाद सबसे कमजोर बारिश का पूर्वानुमान देख सकता है.