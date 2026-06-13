पड़ेगा सूखा... पानी को तरसेंगे किसान, मानसून को जकड़ लेगा 'अल नीनो'! क्या कहती है IMD की रिपोर्ट?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी कि प्रशांत महासागर के भूमध्यरेखीय क्षेत्र में अल-नीनो (El Niño) की स्थिति विकसित हो चुकी है. मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले महीनों में यह और मजबूत हो सकता है, जिसका असर भारत के दक्षिण-पश्चिम मानसून पर पड़ने की आशंका है. IMD की ओर से जारी नवीनतम ENSO (अल-नीनो सदर्न ऑसिलेशन) और हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) बुलेटिन के अनुसार, मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान अल-नीनो के निर्धारित स्तर को पार कर चुका है.
सिर्फ समुद्र ही नहीं, बल्कि वायुमंडलीय परिस्थितियों में भी बदलाव दिखने लगे हैं, जो इस जलवायु प्रणाली के सक्रिय होने का संकेत देते हैं. मौसम विभाग ने कहा कि वर्तमान में प्रशांत महासागर में अल-नीनो की स्थिति स्पष्ट रूप से मौजूद है और मानसून के दौरान इसके और प्रभावी होने की संभावना है. समुद्र और वायुमंडल दोनों में ऐसे बदलाव दर्ज किए गए हैं जो अल-नीनो की विशेषताओं से मेल खाते हैं.
यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले ही जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने भी अल-नीनो के सक्रिय होने की जानकारी दी थी. एजेंसी ने कहा था कि प्रशांत महासागर और उससे जुड़े वायुमंडलीय क्षेत्रों में अल-नीनो से जुड़े संकेत साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं. हालांकि उस समय IMD ने आधिकारिक घोषणा नहीं की थी, लेकिन यह जरूर कहा था कि स्थिति अल-नीनो के करीब पहुंच चुकी है.
अल-नीनो की आशंका को देखते हुए IMD पहले ही इस साल मानसून को सामान्य से कमजोर रहने का अनुमान जता चुका था. 29 मई को जारी संशोधित पूर्वानुमान में विभाग ने देशभर में मानसूनी बारिश को दीर्घकालिक औसत (LPA) का 90 प्रतिशत रहने का अनुमान दिया था. इससे पहले अप्रैल में यह अनुमान 92 प्रतिशत था. मौसम विभाग का कहना है कि अल-नीनो का सबसे अधिक असर मानसून के दूसरे हिस्से में देखने को मिल सकता है. 1971 से 2020 के आंकड़ों के आधार पर भारत में औसत मानसूनी वर्षा 87 सेंटीमीटर मानी जाती है. IMD ने यह भी संकेत दिया है कि इस बार सामान्य से कम बारिश होने की संभावना करीब 60 प्रतिशत तक है.
एक ओर जहां अल-नीनो की चिंता बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण-पश्चिम मानसून ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ और हिस्सों में दस्तक दी. मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मानसून की प्रगति सामान्य बनी हुई है. उधर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम भारत के कई इलाकों में 13 जून तक बारिश का दौर जारी रह सकता है. वहीं मराठवाड़ा, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक लू चलने की संभावना जताई गई है.
IMD के अनुसार अगस्त 2025 से फरवरी 2026 तक ला नीना (La Niña) की स्थिति बनी हुई थी. मार्च में परिस्थितियां सामान्य हुईं और मई तक तटस्थ बनी रहीं. लेकिन जून में समुद्र की सतह के तापमान से जुड़े प्रमुख सूचकांक नीनो-3.4 ने 0.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार कर ली, जो अल-नीनो की आधिकारिक पहचान मानी जाती है. मौसम विभाग के मॉनसून मिशन कपल्ड फोरकास्ट सिस्टम (MMCFS) से प्राप्त संकेत बताते हैं कि प्रशांत महासागर में गर्मी का प्रभाव आने वाले महीनों में और बढ़ सकता है. जून से अगस्त के बीच मध्य प्रशांत क्षेत्र में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, जबकि जुलाई से सितंबर के दौरान यह गर्म क्षेत्र और फैल सकता है.
भारत में अल-नीनो का इतिहास अक्सर कमजोर मानसून, कम बारिश और अधिक गर्मी से जुड़ा रहा है. इस साल भी कुछ संकेत उसी दिशा में दिखाई दे रहे हैं. केरल में मानसून की शुरुआत सामान्य से देर से हुई और जून में भी बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यदि हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) सकारात्मक स्थिति में होता, तो वह अल-नीनो के असर को कुछ हद तक कम कर सकता था. सकारात्मक IOD भारत की ओर अतिरिक्त नमी पहुंचाने में मदद करता है. लेकिन फिलहाल IOD तटस्थ स्थिति में है और मानसून के दौरान इसके इसी अवस्था में बने रहने की संभावना है.
मौसम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, तटस्थ IOD की स्थिति में अल-नीनो का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक मजबूत रह सकता है. उन्होंने कहा, 'अगर IOD सकारात्मक होता तो अल-नीनो के असर को कुछ हद तक संतुलित किया जा सकता था. लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में अल-नीनो का दबाव बना रहेगा. यही वजह है कि इस वर्ष मानसून को दीर्घकालिक औसत का करीब 90 प्रतिशत रहने का अनुमान दिया गया है. फिलहाल मानसून की प्रगति सामान्य दिख रही है, लेकिन आगे चलकर अल-नीनो इसकी रफ्तार और बारिश दोनों को प्रभावित कर सकता है.'