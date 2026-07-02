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गुजरात के मांजलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान, 30 जुलाई को होगी वोटिंग; क्यों खाली हुई थी सीट?

Gujarat Manjalpur Bypoll Schedule: गुजरात में वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की सीट विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हो गई थी. इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने वहां उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. चुनाव के लिए उम्मीदवार अपना नामांकन 13 जुलाई 2026 तक दाखिल कर सकते हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 02, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:27 PM IST
गुजरात के मांजलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान, 30 जुलाई को होगी वोटिंग; क्यों खाली हुई थी सीट?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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