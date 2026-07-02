/गुजरात के मांजलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान, 30 जुलाई को होगी वोटिंग; क्यों खाली हुई थी सीट?

Gujarat Manjalpur Bypoll: चुनाव आयोग ने वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. यह सीट भाजपा के 8 बार के विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी.
इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, इलेक्शन नोटिफिकेशन 6 जुलाई 2026 को जारी की जाएगी. उम्मीदवार अपना नामांकन 13 जुलाई 2026 तक दाखिल कर सकते हैं, नामांकन पत्रों की जांच 14 जुलाई 2026 को होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 16 जुलाई 2026 है. इस चुनाव के लिए 30 जुलाई 2026 को वोटिंग होगी. वहीं, वोटों की गिनती 3 अगस्त 2026 को होगी. इसी के साथ 4 अगस्त 2026 को चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी.
चुनाव आयोग की इस घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. साथ ही भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के चयन और चुनाव प्रचार की रणनीति पर विचार करना शुरू कर दिया है. जिला चुनाव प्रशासन ने भी उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं.
गुजरात में वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की सीट भाजपा के वरिष्ठ नेता योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हो गई थी. इससे पहले इसी साल विधायक गोविंद परमार के निधन के बाद उमरेठ विधानसभा सीट भी रिक्त हो गई थी. उनके बेटे हर्षद परमार ने 5 मई 2026 को हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर विधानसभा की संख्या को 182 तक बहाल कर दिया था. योगेश पटेल के निधन से गुजरात में एक और सीट रिक्त हो गई, जिसके चलते मांजलपुर उपचुनाव जरूरी हो गया.
भाजपा ने योगेश पटेल की उम्मीदवारी को लेकर अटकलों के बावजूद उन पर भरोसा रखते हुए 2022 के विधानसभा चुनावों में मांजलपुर से मैदान में उतारा था. ये सीट उन्होंने आराम से जीती थी. बता दें कि योगेश काका के नाम से प्रसिद्ध पटेल ने लगातार 8 विधानसभा चुनाव जीते हैं. परिसीमन के बाद मांजलपुर जाने से पहले उन्होंने रावपुरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया. यहां उन्होंने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा, जिसमें 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत भी शामिल है. गुजरात में वोटिंग से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज होने के साथ ही मांजलपुर उपचुनाव में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला होने की आशंका है.