/गुजरात के मांजलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान, 30 जुलाई को होगी वोटिंग; क्यों खाली हुई थी सीट?

भाजपा ने योगेश पटेल की उम्मीदवारी को लेकर अटकलों के बावजूद उन पर भरोसा रखते हुए 2022 के विधानसभा चुनावों में मांजलपुर से मैदान में उतारा था. ये सीट उन्होंने आराम से जीती थी. बता दें कि योगेश काका के नाम से प्रसिद्ध पटेल ने लगातार 8 विधानसभा चुनाव जीते हैं. परिसीमन के बाद मांजलपुर जाने से पहले उन्होंने रावपुरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया. यहां उन्होंने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा, जिसमें 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत भी शामिल है. गुजरात में वोटिंग से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज होने के साथ ही मांजलपुर उपचुनाव में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला होने की आशंका है.