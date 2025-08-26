अब जनता देगी जवाब... वोट चोरी के आरोप में घिरे चुनाव आयोग ने खोजा नया रास्ता, नागिरकों से मांगा जाएगा जवाब
अब जनता देगी जवाब... वोट चोरी के आरोप में घिरे चुनाव आयोग ने खोजा नया रास्ता, नागिरकों से मांगा जाएगा जवाब

Voter Fraud Claims: चुनाव में वोट चोरी को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग को जमकर घेरा है. वहीं अब इन आरोपों के बीच चुनाव आयोग भी देशभर के नागरिकों से 5 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने की तैयारी कर रहा है.  

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 26, 2025, 02:17 PM IST
अब जनता देगी जवाब... वोट चोरी के आरोप में घिरे चुनाव आयोग ने खोजा नया रास्ता, नागिरकों से मांगा जाएगा जवाब

Election Comission Of India: विपक्ष ने देशभर में होने वाले चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं. विपक्ष का आरोप है कि आयोग सत्ताधारी पार्टी के दबाव में काम कर रहा है और देशभर में वोट चोरी जैसी घटनाएं हुई हैं. इसको लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा आंदोलन छेड़ते हुए बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की, जिसमें विपक्ष के कई प्रमुख नेता भी शामिल हुए. इसमें  जनता से सीधे संवाद किया जा रहा है. 

नागरिकों से किया जाएगा सवाल 
सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग भी इस समस्या को देखते हुए देशभर के नागरिकों से 5 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने की तैयारी कर रहा है.  आयोग के इस कदम का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना और इस प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाना है.  

ये भी पढ़ें- 'मेड इन इंडिया' से 'मेक फॉर वर्ल्ड' की ओर तेजी से बढ़ रहा भारत, गुजरात में पीएम मोदी ने भरी हुंकार

चुनाव आयोग के सवाल इस प्रकार हैं:

  • मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए कि नहीं?
  • मरे हुए लोगों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं? 
  • जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में दो या अधिक जगह पर हैं, उनके नाम एक ही जगह पर होने चाहिए कि नहीं? 
  • जो लोग दूसरी जगह जा बसे हैं, उनके नाम हटाने चाहिए कि नहीं?
  • विदेशियों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं?

राहुल गांधी का आरोप 
इसके बाद कहा गया है,' अगर उत्तर हां में है तो फिर चुनाव आयोग को मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के इस कठिन कार्य को सफल बनाने में अपना योगदान दीजिए.' बता दें कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर चुनाव प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगाए हैं. इसके जवाब में आयोग ने नेता प्रतिपक्ष से हलफनामा दायर करने के लिए कहा है. आयोग ने कहा कि या तो राहुल हलफनामा दायर करें या फिर देश से माफी मांगे. राहुल ने इससे मना कर दिया था. वह हाल ही में SIR के मुद्दे पर आयोग को घेर रहे हैं.  

ये भी पढ़ें- भारत में लॉन्च हुई मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, यूरोप-जापान में होगी एक्सपोर्ट 

राहुल गांधी के सवाल 
बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से पांच सवाल पूछे थे. उनके सवाल इस प्रकार थे:  

  • विपक्ष को डिजिटल मतदाता सूची क्यों नहीं दी जा रही? 
  • आप क्या छिपा रहे हैं? 
  • क्यों और किसके आदेश पर सीसीटीवी और वीडियो साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं ? 
  • फर्जी वोटिंग और मतदाता सूची में हेरफेर क्यों हो रही है?  
  • क्यों विपक्षी नेताओं को धमकाया और डराया जा रहा है?  
  • क्या चुनाव आयोग अब भाजपा का एजेंट बन गया है?

( इनपुट-आईएएनएस)  

FAQ  

विपक्ष के आरोप क्या हैं? 
विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सत्ताधारी पार्टी के दबाव में काम करने और वोट चोरी जैसी घटनाओं के आरोप लगाए हैं. 

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से क्या सवाल पूछे? 
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे, जिनमें विपक्ष को डिजिटल मतदाता सूची क्यों नहीं दी जा रही, सीसीटीवी और वीडियो साक्ष्य मिटाने के आरोप और फर्जी वोटिंग के मुद्दे शामिल हैं. 

 

