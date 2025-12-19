Advertisement
trendingNow13046899
Hindi Newsदेशतमिलनाडु-गुजरात में जारी हुई SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 97 लाख लोगों का कटा पत्ता; ऐसे देखें अपना नाम

तमिलनाडु-गुजरात में जारी हुई SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 97 लाख लोगों का कटा पत्ता; ऐसे देखें अपना नाम

ECI Release SIR Draft Voter List: चुनाव आयोग की ओर से गुजरात और तमिलनाडु में आज SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है. लोग अब आराम से इसमें अपना नाम देख सकते हैं.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 19, 2025, 07:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तमिलनाडु-गुजरात में जारी हुई SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 97 लाख लोगों का कटा पत्ता; ऐसे देखें अपना नाम

SIR Draft Voter List Release: चुनाव आयोग की ओर से गुजरात और तमिलनाडु में आज शुक्रवार 19 दिसंबर 2025 को स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई. लिस्ट के सामने आने के बाद अब वोटर्स आराम से इसमें अपना नाम चेक कर सकेंगे. बता दें कि इससे 3 दिन पहले चुनाव आयोग की ओर से पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, गोवा और राजस्थान की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई थी. तमिलनाडु में लाखों वोटर्स का मतदाता सूची से नाम हट चुका है. 

वोटर लिस्ट जारी 

आसान शब्दों में समझें तो SIR की इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को वोटर वेरिफिकेशन भी कहा जा सकता है. इस लिस्ट के जरिए स्थायी रूप से स्थानांतरित, लापता, पहले से नामांकित और मरे हुए लोगों समेत अन्य लिस्ट में शामिल लोगों की जानकारी मिल सकेगी. तमिलनाडु की बात करें तो यहां चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक SIR के बाद यहां के वोटर लिस्ट ले कुल 97 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं. संशोधन से पहले लिस्ट में कुल 64.1 लाख करोड़ वोटर्स शामिल थे. अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में केवल 54.3 लाख करोड़ वोटर्स ही वोट कर पाएंगे. 

तमिलनाडु के वोटर लिस्ट से हटे नाम  

कोयंबटूर की वोटर लिस्ट में सबसे बड़े बदलाव किए गए. इसमें मतदाता सूची से 6.5 लाख नाम हटा दिए गए हैं. यहां के कांचीपुरम में 2.74 लाख और डिंडीगुल जिले में 2.34 लाख नाम हटाए गए हैं. इसके अलावा करूर जिले से भी तकरीबन 80,000 नाम हटाए गए हैं. चेन्नई में भी मतदाता सूची से 14.25 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं. इनमें से 12 लाख से ज्यादा वोटर्स का निवास स्थान बदल चुका है तो वहीं 1.56 लाख मतदाता मृत हैं.     

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे चेक करें अपना नाम?  

SIR की इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आप इस तरह से अपना नाम चेक कर सकते हैं. 

  1. सबसे पहले voters.eci.gov.in की वेबसाइट पर जाएं.
  2. इसके बाद वेबसाइट में नीचे जाकर डाउनलोड इलेक्टोरल रोल के ऑप्शन पर क्लिक करें. 
  3. अब इलेक्टोरल रोल का नया पेज खुलेगा, जिसमें अपने प्रदेश का नाम सेलेक्ट करें और कैप्चा कोड डालें. 
  4. अब नया पेज खुलते ही जिलों के आधार पर जानकारी सामने आएगी. इसमें अपने जिले के नाम के सामने Show ऑप्शन पर क्लिक करें. 
  5. अब आपके सामने एक लिस्ट ओपन होगी. इस लिस्ट में आपके सामने PDF फॉर्मेट में बूथ लेवल वोटर डाटा खुलकर सामने दिखेगा. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Voter List Release

Trending news

तमिलनाडु-गुजरात में जारी हुई SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 97 लाख लोगों का कटा पत्ता
Voter List Release
तमिलनाडु-गुजरात में जारी हुई SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 97 लाख लोगों का कटा पत्ता
'बीजेपी कौरव राज स्थापित करना चाहती...'बिहार सीएम की हरकत पर भड़की महबूबा मुफ्ती
hindi Jammu and Kashmir news
'बीजेपी कौरव राज स्थापित करना चाहती...'बिहार सीएम की हरकत पर भड़की महबूबा मुफ्ती
हैवानियत की हद पार! गली में बैडमिंटन खेल रहे बच्चे को जिम ट्रेनर ने मारी लात
bengaluru news
हैवानियत की हद पार! गली में बैडमिंटन खेल रहे बच्चे को जिम ट्रेनर ने मारी लात
बॉम्बे हाईकोर्ट से माणिकराव कोकाटे को बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने से किया इनकार
Bombay High Court
बॉम्बे हाईकोर्ट से माणिकराव कोकाटे को बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने से किया इनकार
युवराज, सोनू, उर्वशी, मिमी चक्रवर्ती समेत कई हस्तियों पर ED का एक्शन, संपत्ति जब्त
Betting App Case
युवराज, सोनू, उर्वशी, मिमी चक्रवर्ती समेत कई हस्तियों पर ED का एक्शन, संपत्ति जब्त
इंटरनेट पर फैला सुधा मूर्ति का डीपफेक वीडियो, राज्यसभा सांसद ने तुरंत किया अलर्ट
Artificial Intelligence
इंटरनेट पर फैला सुधा मूर्ति का डीपफेक वीडियो, राज्यसभा सांसद ने तुरंत किया अलर्ट
स्टूडेंट से पार्टनर वीजा तक, बॉन्डी बीच के आरोपी साजिद अकरम की पूरी कुंडली आई सामने
India Australia News in Hindi
स्टूडेंट से पार्टनर वीजा तक, बॉन्डी बीच के आरोपी साजिद अकरम की पूरी कुंडली आई सामने
मुंबई में तेंदुए की दहशत का अंत! 7 घंटे मीरा भायंदर में जमकर मचाया 'आतंक'
leopard attacked
मुंबई में तेंदुए की दहशत का अंत! 7 घंटे मीरा भायंदर में जमकर मचाया 'आतंक'
नए साल पर 26/11 दोहराने की तैयारी? रावी नदी से घुसपैठ करने की फिराक में हैं आतंकवादी
Terror alert
नए साल पर 26/11 दोहराने की तैयारी? रावी नदी से घुसपैठ करने की फिराक में हैं आतंकवादी
सीट बंटवारे को लेकर फंस गया महायुति में पेंच, शिंदे ने कर दी इन 84 सीटों की मांग
BMC elections
सीट बंटवारे को लेकर फंस गया महायुति में पेंच, शिंदे ने कर दी इन 84 सीटों की मांग