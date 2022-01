यूपी इलेक्शन के Exit Poll पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक, इस दौरान लागू रहेगा बैन

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में जहां विधान सभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल भरपूर तैयारियों में लगे हुए हैं तो वहीं चुनाव आयोग ने चुनावों को सही ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है. दरअसल चुनाव आयोग किसी भी तरह के एग्जिट पोल को लेकर बेहद गंभीर है और उसने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है साथ ही इसका उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है.

In a notification, the Election Commission of India said, "No person shall conduct any exit poll and publish or publicize by means of print or any other manner, the result of any exit poll." pic.twitter.com/omMfYb7kWV

— ANI (@ANI) January 29, 2022