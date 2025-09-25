EVM की काउंटिंग से पहले खत्म करनी होगी पोस्टल बैलेट की गिनती...बिहार विधानसभा चुनाव से पहले EC ने बदले नियम

Election Commission Changes Rule: आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती को लेकर बड़ा बदलाव किया है. आयोग ने कहा है कि अब EVM की काउंटिंग से पहले पोस्टल बैलट की गिनती खत्म करनी होगी.
Election Commission: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल पूरी तरह से गरम हो गया है. विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है. इसी बीच चुनाव आयोग एक बड़ा बदलाव करते हुए बताया है कि अब ईवीएम और वीवीपैट की गिनती का दूसरा अंतिम दौर तभी शुरू होगा, जब पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो जाएगी. चुनाव आयोग ने ये बदलाव चुनावी परिणामों में पारदर्शिता लाने के लिए की है. आमतौर पर पोस्टल पोस्टल बैलट की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होती है और ईवीएम की गिनती आधे घंटे बाद शुरू होती है.
पहले क्या थे नियम
इससे पहले पुराने नियमों के मुताबिक ईवीएम की गिनती डाक मतपत्रों की गिनती पूरी होने से पहले शुरू हो सकती थी. हालांकि अब नई व्यवस्था में ये पूरी तरह से बदल जाएगा और अब पोस्टल बैलट की गिनती EVM की गिनती से पहले खत्म हो चुकी होगी. मतगणना में ये बदलाव ऐसे समय में किए गए हैं जब बिहार विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने बचे हैं.
पोस्टल बैलेट्स की संख्या में बढ़ोतरी
चुनाव आयोग के मुताबिक घर से वोटिंग की प्रक्रिया की वजह से 85 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के वोटों में बढोतरी हुई है, घर से वोट देने के लिए वोटर पोस्टल बैलेट्स का उपयोग करते हैं. ऐसे में पारदर्शिता पूरी तरह से बनी रहे इसके लिए ये बड़े बदलाव किए गए हैं. इसके अलावा चुनाव आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर्स (ROs) को यह भी निर्देश दिया है कि जहां पोस्टल बैलेट्स की संख्या बढ़ाई जाए ताकि किसी तरह की असुविधा न हो.
विपक्ष कस रहा है तंज
बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने वोट चोरी मुद्दे और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र पर अपना हमला तेज़ कर दिया है. राहुल गांधी ने बड़ा दावा करते हुए कहा था कि चुनाव आयोग वोट चोरों को संरक्षण दे रहा है. हालांकि राहुल गांधी के ऊपर चुनाव आयोग ने पलटवार करते हुए उनके दावे को खारिज कर दिया था.
